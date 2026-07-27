Los cazadores salen de noche para frenar la plaga de muflones que arrasa cultivos en Fontanars

Tiradores de la Sociedad de Cazadores de Fontanars dels Alforins están realizando esperas nocturnas para tratar de capturar a las muflonas que que la semana pasada provocaron importantes daños en unas parcelas de la zona de la Umbria de localidad con almendros injertados en pleno proceso de crecimiento.

Según ha podido saber este diario, este pasado viernes por la noche (en torno a las 21.45 horas) fue avistada de nuevo la manada formada por alrededor de 20 muflonas y sus crías en otra explotación de almendros injertados perteneciente al mismo agricultor, que ha vuelto a registrar desperfectos en sus cultivos, aunque de menor intensidad. Al menos dos ejemplares fueron abatidos por un cazador, después del aviso trasladado por el propietario afectado. En esta ocasión, los animales fueron localizados a escasa distancia de un chalé, lo que indica el grado de acercamiento a la interfaz urbana.

El agricultor ha indicado su intención de vallar sus campos más pegados al monte ante el aumento de los daños provocados por la fauna salvaje. Otros propietarios han hecho lo mismo. La organización agraria AVA-ASAJA se ha puesto en contacto con él para interesarse por su caso tras la publicación de la noticia el pasado martes.

El muflón es una especie de oveja salvaje reconocida por sus grandes cuernos en espiral y su agilidad en zonas de montaña. Son ejemplares escurridizos y su captura es muy complicada. Dadas las altas temperaturas, el monte se encuentra muy seco y descienden hacia zonas más agrícolas en busca de comida.

El muflón es una especie cinegética no autóctona que fue introducida originalmente para la caza mayor, pero su población ha crecido exponencialmente y está catalogada como una especie problemática o invasora en varias regiones de España. Además de los daños provocados por estas manadas en cultivos de cereales, olivos, viñedos o almendros, los muflones compiten por el alimento con la fauna autóctona como la cabra montesa y erosionan la vegetación natural, ademas de aumentar el peligro de accidentes de tráfico en las carreteras.

Pérdidas de 6.000 euros

Como avanzó Levante-EMV, un agricultor de Fontanars dels Alforins denunció el pasado fin de semana que había sufrido importantes daños ocasionados por la fauna salvaje en una parcela de aproximadamente cuatro hectáreas de almendros. Se calcula que habría unos 800 ejemplares afectados. Los animales destruyeron numerosos injertos recientes de la variedad Vairo sobre patrón Lauranne, realizados durante el invierno, lo que ha supuesto unas pérdidas económicas estimadas en 6.000 euros.

Patricio Simó explicó que, como hace habitualmente, realizó un recorrido semanal por sus parcelas de almendros y viñedos para comprobar el estado de los cultivos. Durante la inspección observó que los injertos, que pocos días antes habían sido limpiados para favorecer su desarrollo y evitar que el viento quebrara los brotes, habían sido devorados.

En un primer momento, Simó sospechó que los daños podían haber sido ocasionados por ganado doméstico, puesto que existe un rebaño de ovejas en las inmediaciones. Sin embargo, tras hablar con el pastor y con el propietario del ganado, esta posibilidad quedó descartada.

Posteriormente, los agentes medioambientales inspeccionaron la parcela, tomaron fotografías y recogieron muestras de excrementos para identificar la especie responsable. Aunque se especuló con que los daños podrían haber sido causados por cabras, el lunes pasado se confirmó que la masacre habría sido ocasionada por un rebaño de una treintena de muflones que fueron avistados por un cazador en el campo afectado.

Ante esta situación, el agricultor presentó la correspondiente denuncia y solicitó a la sociedad de cazadores de la zona la autorización de controles poblacionales mediante esperas u otras medidas de gestión.

Este caso pone de manifiesto una problemática creciente en la Comunidad Valenciana. Según las organizaciones agrarias, los daños ocasionados por la fauna silvestre superan los 55 millones de euros anuales, afectando especialmente a cultivos leñosos como almendros, viñedos, olivos y frutales. Por este motivo, dichas organizaciones reclaman a la Generalitat Valenciana la elaboración de un Plan Integral de Gestión de la Fauna, que permita controlar la sobrepoblación de determinadas especies, reducir los daños agrícolas y compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el mantenimiento de la actividad agraria.