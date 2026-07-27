La Cena de Jubilados de la Fira desata el furor en Xàtiva: largas colas desde primera hora para conseguir entradas

Es uno de los eventos más multitudinarios de la Fira d'Agost de Xàtiva. El gran interés que despierta la Noche de Jubilados y Jubiladas se ha podido comprobar este lunes en la primera jornada de reparto de los tiques gratuitos para participar en el acontecimiento, que se celebrará el 17 de agosto en el campo de fútbol La Murta, con cena, fiesta y baile incluidos.

Aunque el ayuntamiento ha concedido un plazo de hasta diez días hábiles para que los asistentes puedan inscribrirse tranquilamente en el evento, con un aforo de alrededor de 1.200 personas, a primera hora de la mañana ya se había formado una larga cola a las puertas del Museu Faller de Xàtiva, en la calle Montcada, formada por personas impacientes por hacerse con sus entradas que en algunos casos han estado varias horas esperando su turno.

Cena y orquesta

El horario para recoger los tiques es de 10 a 12 horas, del 27 al 31 de julio y del 3 al 7 de agosto. Sin embargo, mucho antes de la hora de apertura ya había gente apostada fuera del recinto este lunes. Dada la aglomeración, la Policía Local ha enviado a una patrulla de dos agentes al Museu Faller para vigilar y poner orden. Entre quienes hacían cola se ha producido alguna fricción, aunque la cosa no ha ido a mayores.

Entre los demandantes de entradas habían jubilados y jubiladas venidos de otras poblaciones cercanas de la Costera. En principio, habitualmente entre los requisitos exigidos para participar figuraba ser persona jubilada o pensionista de Xàtiva (hay que acreditar la situación de pensionista), estar empadronado o empadronada en la ciudad y presentar el DNI.

Tras la cena del 17 agosto en la Murta, este año actuará Alrio Show.