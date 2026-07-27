El CN La Costera logra 14 medallas y 8 récords en el Campeonato de España de Logroño

El Club Natació La Costera ha completado una participación histórica en el XXXVI Campeonato de España Open de Verano Masters, celebrado en las instalaciones de Las Norias, en Logroño. La expedición valenciana ha regresado con un balance espectacular de 14 medallas (10 de oro, 1 de plata y 3 de bronce) y 8 nuevos récords autonómicos, consolidándose cómo uno de los clubes más eficientes de la competición.

Un nadador del CN La Costera en lo alto del podio en el Campeonato de España Máster de Natación, en Logroño. / Club Natació La Costera

En un campeonato nacional que ha reunido a cerca de 200 clubes y más de 1.500 nadadores de todo el estado, el CN La Costera ha destacado por su máxima eficacia: con solo 6 nadadores en liza, ha conseguido subir al podio en la gran mayoría de las pruebas disputadas. Marco Aldabe se ha coronado como campeón de octatlón, tras una actuación memorable, destacan desde el club con sede en Canals. El nadador se ha colgado el oro en las pruebas de 50, 100 y 200 metros espalda, el oro con récord autonómico en los 100 metros libres, y un bronce en los 50 metros braza. Vik Cabanes, director deportivo del club, se ha coronado campeón de España con doblete de oro en los 50 y 100 metros libres, además de conseguir la medalla de bronce y el récord autonómico en los 50 metros espalda.

Nadadores del CN La Costera con las medallas conseguidas en el Campeonato de España Máster. / Club Natació La Costera

Raquel Gadea se ha proclamado campeona de España y medalla de oro en los 100 metros braza con récord autonómico, sumando también una medalla de plata en los 50 metros braza, donde igualmente batió la plusmarca autonómica. David Ibáñez completó el medallero individual colgándose una meritoria medalla de bronce en los 50 metros espalda.

Dominio absoluto en los relevos

El éxito del equipo se ha ratificado en las pruebas de conjunto, donde el CN La Costera exhibió un dominio abrumador. El club ha conseguido 4 medallas de oro y 4 récords autonómicos en la totalidad de las pruebas de relevos disputadas: los 4x100 m libres (categoría masculina y mixta) y los 4x100 m estilos (categoría masculina y mixta).

Noticias relacionadas

Nadadores del CN La Costera durante una de las pruebas de relevos en el Campeonato de España Másters. / Club Natació La Costera

Con estos resultados, el CN La Costera cierra la temporada de verano en la posición más alta de la natación másteres autonómica y estatal, demostrando el gran nivel de la natación en la comarca de La Costera.