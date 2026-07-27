Contenedores desbordados durante horas en l'Alcúdia de Crespins tras suspenderse la recogida de basura del sábado

Los contenedores de l'Alcúdia de Crespins amanecieron este domingo desbordados después de que la recogida de residuos prevista para la noche del sábado no se realizara, según el ayuntamiento debido a la avería de uno de los camiones de la empresa concesionaria del servicio, Girsa.

El alcalde, Javier Sicluna, informó a través de sus redes sociales de la incidencia y explicó que la recogida se efectuaría durante la tarde del domingo. El primer edil pidió disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y atribuyó el retraso a un problema mecánico del vehículo encargado del servicio.

El grupo municipal de Compromís cargó este domingo contra la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular. Su portavoz, Pepe Garrigós, difundió varias fotografías de contenedores completamente llenos, cajas de cartón, muebles y bolsas de basura acumuladas junto a los puntos de recogida.

Contenedores repletos de basura. / Pepe Garrigós

Garrigós aseguró que estas imágenes reflejan "una imagen de dejadez" que perjudica tanto a los vecinos como al municipio y acusó al gobierno local de falta de planificación y de control del servicio. Además, afirmó que la acumulación de residuos no es un hecho aislado y advirtió del riesgo para la salubridad pública y de la posible proliferación de plagas.

La localidad se salió del servicio mancomunado

Desde Compromís reclamaron al Ayuntamiento que refuerce el servicio de recogida de residuos y adopte medidas para evitar que incidencias como la avería de un camión vuelvan a provocar la acumulación de basura en las calles del municipio.

Por su parte, el alcalde insistió en que se trataba de una incidencia puntual derivada de una avería mecánica y aseguró que el servicio quedaría restablecido durante la jornada del domingo.

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Cabe recordar que l'Alcúdia de Crespins decidió abandonar el modelo de recogida de residuos gestionado por la Mancomunitat La Costera-Canal y asumir un sistema propio entregando su basura a una empresa concesionaria diferente y apostando por el quinto contenedor en lugar del puert a puerta. El cambio fue defendido por el equipo de gobierno al considerar que permitiría adaptar mejor el servicio a las necesidades del municipio, aunque la oposición ya expresó entonces sus dudas sobre la gestión y el funcionamiento del nuevo modelo. La incidencia registrada este fin de semana ha reavivado el debate político sobre la eficacia del servicio de recogida de residuos en la localidad.