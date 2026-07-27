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Nacho Pla se suma a la delantera del Ontinyent 1931 CF

El club ha hecho oficial el fichaje del futbolista de Benifaió, que llega al equipo para vivir su primera temporada en el fútbol amateur

Nacho Pla con la camiseta del Ontinyent 1931 CF tras fichar por el club.

Nacho Pla con la camiseta del Ontinyent 1931 CF tras fichar por el club. / Ontinyent 1931 CF

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Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Ontinyent 1931 CF continúa sumando pólvora a su ataque. Después de la incorporación de Carlos Mas, el conjunto del Clariano ha hecho oficial el fichaje del joven Nacho Pla para aportar alternativas a la delantera del equipo de Rubén Sanz.

Nacho Pla tras fichar por el Ontinyent 1931 CF.

Nacho Pla tras fichar por el Ontinyent 1931 CF. / Ontinyent 1931 CF

Nacho Pla (Benifaió, 19 años), es un atacante alto (1,87 m) que llega a Ontinyent para vivir su primera temporada en el fútbol amateur después de competir en la División de honor, la máxima categoría del fútbol juvenil español en equipos como el CD Roda o el Villarreal. Además, se ha formado en canteras como la del Elche o el Alzira.

“Soy un delantero referencia. Puedo bajar a recibir, pero tengo varias cosas a dar al equipo como romper al espacio, rematar dentro del área, o juego muy físico, que en este campo nos va a venir muy bien”, señala el jugador de Benifaió.

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Para Nacho Pla es su primer año como amateur después de acabar su etapa como Juvenil, pero no le da miedo: “Eso no significa nada. La edad siempre digo que es un número. Estoy preparado para lo que venga y sumar en todos los puestos”.

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