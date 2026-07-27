Dos nadadores del CN Xàtiva disputan el Campeonato de España Junior de Verano
Rebeca Ferrer y Asier Sendra compiten en la cita nacional que ha reunido a más de 675 deportistas en Sabadell
Dos nadadores del Club Natació Xàtiva, Rebeca Ferrer y Asier Sendra, han disputado el Campeonato de España Junior de Verano celebrado en Sabadell. La cita nacional ha reunido a 676 nadadores junior de 216 clubes de la RFEN (Real Federación Española de Natación). La competición tuvo lugar en las instalaciones de Can Llong del Club Natació Sabadell. Rebeca y Asier participaron en seis pruebas individuales, consiguiendo buenos resultados.
Asier Sendra se clasificó para la final de 200 metros mariposa con un crono de 2'12”57. En la final quedó en sexta posición, con un tiempo de 2´10”74. En la prueba de 50 metros mariposa quedó en el puesto 24; y en los 100 m mariposa en el puesto 18 con 59”83.
Rebeca Ferrer quedó en el puesto 12 en los 100 metros libres, con un registro de 1'00”24; en los 50 metros mariposas quedó en el puesto 20 y en los 50 libres fue décima segunda con un crono de 27”85. Con esta competición termina la temporada 2025-2026 para el Club Natació Xàtiva.
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