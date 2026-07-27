Ontinyent avanza en la renovación de seis áreas de juegos infantiles con 250.000 de la Diputació

El Ayuntamiento de Ontinyent está llevando a cabo estos días las obras de renovación y mejora de seis áreas de juegos infantiles de la ciudad gracias a una subvención de más de 250.000 euros concedida por la Diputació de València dentro del Pla Obert 2024-2027, gestionado por el área de Cooperación Municipal de la que es responsable la Vicepresidenta 1ª Natàlia Enguix. A estas alturas ya se ha renovado el área infantil de la urbanización El Pilar, la semana que viene se actuará en el parque de la Inmaculada, y dentro del plan de actuación también se incluyen los parques del Xalet de les Boles, Morereta, Vicent Andrés Estellés y las Aigües.

La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, explicaba que esta intervención “forma parte del plan global de renovación de las áreas infantiles que pusimos en marcha después de un estudio sobre las 29 zonas de juego existentes en la ciudad. Son zonas muy utilizadas de las que tenemos que tener el máximo cuidado, y quiero agradecer el apoyo de la Diputació de València y, especialmente, de la responsable del área de Cooperación Municipal, nuestra compañera Natàlia Enguix, porque con estos fondos podemos ejecutar estas mejoras”.

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Las actuaciones incluyen la sustitución de pavimentos deteriorados por nuevas superficies amortiguadoras homologadas, así como la instalación de juegos infantiles renovados y adaptados a las normativas vigentes en materia de seguridad. La intervención contempla la renovación del pavimento de absorción de impactos, así como el suministro y la instalación de nuevos juegos infantiles en un total de seis áreas distribuidas por diferentes puntos del municipio. La actuación permite modernizar estos espacios de juego, incrementar los niveles de seguridad y continuar avanzando en el objetivo municipal de ofrecer zonas infantiles de calidad adaptadas a las necesidades de las familias, apuntan desde el consistorio.