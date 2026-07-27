Ontinyent cierra esta semana las escuelas de verano con unos 450 participantes y cubriendo el 100% de la demanda

Las Escoles d’Estiu Municipals de Ontinyent cierran en esta semana la edición 2026 con un balance muy positivo, después de cinco semanas en que 446 niños, niñas y adolescentes han disfrutado de un programa pensado para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y ofrecer durante los meses de verano una propuesta educativa, creativa y lúdica adaptada en las diferentes edades. La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, destacaba que “este año hemos dado un paso muy importante, porque hemos conseguido atender el 100% de la demanda de las familias, y además lo hemos hecho respetando la primera opción de espacio que habían elegido, gracias al incremento del presupuesto de la actividad hasta los 110.000 euros”.

Participantes en las escuelas de verano de Ontinyent en el desfile temático de este lunes. / Ajuntament Ontinyent

Las escuelas de verano han contado este año con 446 plazas, la cifra más elevada desde que se ofrece este servicio municipal, distribuidas entre los CEIP Martínez Valls, con 171 plazas; el CEIP Lluís Vives, con 92; el CEIP Bonavista, con 129; y la escuela de verano para adolescentes de 12 a 16 años, desarrollada en el polideportivo municipal, con 54 plazas. El programa para niños y niñas de 2 a 11 años se ha desarrollado del 29 de junio al 31 de julio.

Durante la recta final de la programación, uno de los momentos más especiales ha sido este lunes con el desfile temático dedicado a los “Países del mundo”, en la cual los niños y niñas participantes han podido compartir con la ciudadanía una muestra de la creatividad y el trabajo desarrollado a lo largo de las semanas, planteada para fomentar la participación, la imaginación y el conocimiento de diferentes culturas y realidades. El próximo miércoles, 29 de julio, como cierre de actividades, se va a celebrar un encuentro conjunto en el polideportivo municipal, en el cual el grupo de adolescentes asume la coordinación de los juegos para el resto de participantes. La jornada finalizará con un baño colectivo a la piscina.

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La Escola d'Estiu está financiada en parte por el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, y cuenta también con una aportación municipal propia. Así, a los cerca de 75.300 euros de la subvención obtenida se han sumado más de 35.700 euros aportados por el ayuntamiento, hasta llegar a una inversión total de 110.000 euros, que ha permitido ampliar las plazas y garantizar que todas las familias que lo habían solicitado pudieran acceder al recurso en el espacio que habían elegido como primera opción.