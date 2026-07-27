Ontinyent vive un concierto histórico con el homenaje de las cuatro bandas de la ciudad al Maestro Ferrero

Ontinyent vivió este sábado una tarde-noche para el recuerdo con el concierto central del Centenario del Maestro José María Ferrero Pastor, que reunió por primera vez las cuatro sociedades musicales federadas de la ciudad en un mismo escenario para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la música festera valenciana.

La explanada de Tortosa y Delgado se llenó de público para disfrutar de una actuación que ha acontecido uno de los hitos más emotivos de la programación conmemorativa impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent y la comisión del Centenario, con motivo de los 100 años del nacimiento del compositor.

La Unió Artística Musical d'Ontinyent, la Agrupació Musical Ontinyent, la Banda Sinfónica Tot per la Música y la Associació Musical Vila de Ontinyent compartieron protagonismo en una actuación que permitió escuchar una selección de las composiciones más representativas del Maestro Ferrero, con pasodobles, marchas moras y marchas cristianas que forman parte del patrimonio musical y festivo de la ciudad y de todo el territorio valenciano.

Uno de los momentos más especiales llegó con la interpretación conjunta de la emblemática marcha mora “Chimo”, dirigida en esta ocasión por su hijo, Daniel Ferrero. La interpretación puso el punto culminante a un concierto cargado de simbolismo y emoción, en que las cuatro bandas de la ciudad sumaron sus músicos y su talento para hacer realidad un acontecimiento único.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó la intensidad emocional de una cita que, según afirmaba, ya estaba prevista como “uno de los momentos más emotivos del Centenario”. “Ya dijimos que este sería uno de los momentos más emotivos y así ha sido, especialmente con la interpretación conjunta de la marcha mora Chimo dirigida por Daniel Ferrero, hijo del Maestro. Ha sido una tarde llena de emociones y quiero agradecer a las cuatro bandas su generosidad por el espectáculo inolvidable que nos han ofrecido”, señaló.

Por su parte, el regidor de Cultura, Àlex Borrell, puso en valor la dimensión histórica de la actuación y la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible el concierto. “Recordaremos para siempre este concierto, ha sido un hito histórico muy emocionante, se han sumado todas las sinergias para que fuera realidad y el resultado final lo recordaremos con un aprecio especial”, manifestaba.

Una respuesta "tremenda"

Daniel Ferrero, hijo del compositor, también mostró su emoción por la respuesta de la ciudadanía y por el homenaje que Ontinyent está ofreciendo a su padre con motivo del centenario de su nacimiento. “Ha sido una respuesta tremenda, que muestra qué es la importancia que ha tenido la música del Maestro. Tener tanta gente hoy aquí en este espacio ha sido espectacular”, afirmaba.

La programación del Centenario continuará a lo largo del año con nuevas actividades destinadas a recordar la figura y la obra del compositor ontinyentí, entre las cuales se encuentra durante la semana grande de fiestas la Entrada de Bandas, donde “Chimo” será dirigida por la directora del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis e hija del maestro, Pilar Ferrero.