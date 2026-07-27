El Pòrtic de les Nostres Festes da inicio a la programación festiva de Xàtiva previa a la Fira

Xàtiva iniciará la programación festiva de agosto con una nueva edición del Pòrtic de les Nostres Festes, un ciclo de conciertos y actividades que servirá de antesala a la Fira d’Agost y que reivindica dos de las celebraciones más arraigadas del calendario local: la festividad de Sant Feliu, patrón canónico de la ciudad (1 de agosto), y la de la Mare de Déu de la Seu, patrona de Xàtiva (5 de agosto).

Cartel del Pòrtic de les Nostres Festes, la programación previa a la Fira de Xàtiva. / Levante-EMV

La programación comenzará el 31 de julio con la presentación oficial de la Reina de la Fira, Nadín Ferrando López, y su Corte de Honor, a las 20:30 horas en el patio de la Casa de Cultura. Posteriormente, tendrá lugar el tradicional desfile de pasodobles, que partirá a las 22 horas desde el ayuntamiento hasta el Gran Teatre, protagonizado por la Societat Musical La Primitiva Setabense y la Societat Musical La Nova de Xàtiva. A continuación, a las 22:30 horas, el Gran Teatre acogerá el LIII Festival de Bandas de Música, una de las citas musicales más consolidadas de la ciudad, con ambas bandas interpretando un repertorio preparado especialmente para la ocasión. Las entradas, gratuitas, podrán recogerse durante esta semana en la Casa de Cultura y en las sedes de las sociedades musicales.

El 1 de agosto, coincidiendo con la festividad de Sant Feliu, tendrá lugar a las 7:00 horas, en la plaza de la Seu, la bendición y reparto de las cañas para la romería, y a las 8:00 horas se celebrará la misa en honor al patrón en la ermita de Sant Feliu. Ya por la noche, la plaza de la Seu será el escenario del Gran Concert de Sant Feliu "Cròniques Sonores", a cargo de la Colla de Dolçaines i Percussió La Socarrà de Xàtiva. El concierto ofrecerá un recorrido por composiciones tradicionales y contemporáneas que ponen en valor la música popular valenciana y la identidad festiva de la ciudad.

El ciclo se cerrará el 4 de agosto, víspera de la festividad de la Mare de Déu de la Seu, con el tradicional Concert a la Mare de Déu de la Seu, que ofrecerá la Societat Artístico Musical La Nova de Xàtiva en la plaza de la Seu a partir de las 22:30 horas, con un programa que combinará pasodobles, marchas y obras de grandes compositores. A continuación, a medianoche, será el turno de las Danses a la Mare de Déu de la Seu, en las que participará la Escola de Danses de Xàtiva, junto con otros grupos de danzas y el acompañamiento musical de la Colla La Socarrà. Al finalizar la dansà, tendrá lugar el tradicional canto de albades ante el altar mayor de la colegiata.

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El 5 de agosto, festividad de la Mare de Déu de la Seu, comenzará con la misa en honor a la patrona (8:00 horas, La Seu) y continuará con la misa abacial, a las 12:00 horas, concelebrada por toda la ciudad. Ya a las 20:00 horas tendrá lugar la procesión general de la Mare de Déu de la Seu por el recorrido habitual.