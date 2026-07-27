El PP pide al Gobierno que revise la prohibición de las actividades deportivas en el embalse de Escalona

El Partido Popular en la Diputació de València ha pedido, a través de una moción para su debate este martes, que a la Confederación Hidrográfica del Júcar revise y, si es posible, revoque la decisión que impide la continuidad de la navegación recreativa y de las actividades deportivas desarrolladas en el embalse de Escalona desde 2015.

“Es imprescindible buscar soluciones que no comprometan el futuro económico y turístico de la Canal de Navarrés y al mismo tiempo sean compatibles con la seguridad hidráulica y la protección ambiental”, ha asegurado la portavoz del PP en la Diputación, Reme Mazzolari.

En este sentido, la iniciativa popular solicita la constitución urgente de una Mesa Técnica Interadministrativa integrada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, la Mancomunidad de La Canal de Navarrés, los ayuntamientos de Navarrés y Quesa, representantes del tejido empresarial y turístico, asociaciones de usuarios y expertos técnicos, con el objetivo de analizar alternativas que permitan compatibilizar todos los intereses concurrentes.

Un motor económico para la Canal

Por un lado, ha esgrimido Mazzolari, “el embalse es un importante motor económico para toda la Canal de Navarrés y un referente del turismo de naturaleza en la Comunitat Valenciana, pero además es un elemento fundamental para fijar población en una comarca con una superficie cercana a los 700 km² y una población aproximada de 16.000 habitantes”. Por otro lado, ha asegurado, “compartimos la necesidad de proteger una infraestructura hidráulica estratégica y conservar el medio ambiente “.

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Por último, la iniciativa del PP también pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar que haga públicos los informes técnicos, jurídicos y ambientales que fundamentan el cambio de criterio respecto al régimen de navegación del embalse ya que esta decisión ha generado “una enorme preocupación entre los ayuntamientos afectados, las empresas, los trabajadores, las asociaciones y la ciudadanía sin que hasta la fecha, se hayan explicado con suficiente claridad los motivos que justifican dicha modificación”.