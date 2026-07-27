La Vall d'Albaida se une para salvar los riuraus y convertir la cultura de la pasa en un gran atractivo turístico

Los riuraus de la Vall d'Albaida han dado un nuevo paso para garantizar su conservación y convertirse en un motor de promoción turística de la comarca. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida y los ayuntamientos de Benicolet, Montitxelvo y Terrateig han acordado reforzar su colaboración para proteger la cultura de la pasa, coordinar actividades y diseñar una programación conjunta que permita atraer a un mayor número de visitantes.

La reunión, celebrada el pasado viernes en la Casa de la Cultura de Montitxelvo, reunió a representantes municipales y al presidente de la Asociación Riuraus al Vernissa, Carles Fuster, con el objetivo de compartir el trabajo desarrollado en los últimos años y abrir nuevas vías de cooperación entre los municipios que conservan esta tradición.

Uno de los principales acuerdos alcanzados pasa por coordinar las diferentes Fiestas de la Escaldà que se celebran en la comarca y complementarlas con una oferta cultural más amplia, integrada por danzas tradicionales, conciertos, exposiciones y otras actividades, con el objetivo de animar a los visitantes a recorrer los distintos pueblos vinculados a la cultura de la pasa.

Además, los asistentes plantearon la posibilidad de organizar una gran Festa de l'Escaldà conjunta cada tres años, con carácter itinerante, una fórmula que permitiría compartir recursos entre los municipios y dar una mayor proyección al evento.

Montitxelvo y Benicolet ya preparan sus escaldades

La programación de este año está prácticamente cerrada. Montitxelvo celebrará su tradicional Festa de l'Escaldà el último sábado de agosto, mientras que Benicolet lo hará durante el primer fin de semana de septiembre. Por su parte, Terrateig retomará su participación en esta iniciativa a partir de 2027.

Durante el encuentro también se analizó la situación del proyecto "Riuraus al Vernissa", impulsado en su día gracias a una subvención de la Diputación de Valencia que permitió organizar escaldadas tradicionales, jornadas divulgativas y actividades para recuperar la memoria de la cultura de la pasa.

Tras la desaparición de esa línea de ayudas, los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar para recuperar una financiación que permita ampliar el proyecto a un ámbito supramunicipal e incorporar también localidades de la Marina Alta, otra comarca estrechamente ligada a esta tradición.

Alianzas con municipios de la Marina Alta

La estrategia también contempla estrechar la colaboración entre municipios de ambas comarcas que comparten este patrimonio etnológico. En este sentido, Benicolet iniciará un proceso de hermanamiento con Benitatxell, mientras que Montitxelvo y Terrateig establecerán contactos con Teulada y Moraira para crear una red estable de cooperación.

Entre las iniciativas previstas destaca además la organización del Encuentro de las Mujeres de los Pueblos del Riurau, previsto para el 17 de abril de 2027 en Terrateig, así como el impulso de proyectos para recuperar antiguos bancales de viñedo en colaboración con la Conselleria de Agricultura, reforzando el vínculo entre patrimonio, paisaje, turismo y tradición.

Con esta hoja de ruta, los municipios implicados aspiran a que los riuraus, uno de los elementos más singulares de la arquitectura rural valenciana, se conviertan en un símbolo de identidad comarcal y en un reclamo capaz de atraer cada año a más visitantes interesados en conocer la historia de la cultura de la pasa en la Vall d'Albaida.