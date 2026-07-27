Vuelven a destrozar el Peixcaoret de Ontinyent: aparece decapitado una semana después

Ha vuelto a suceder. La nueva figura del Peixcaoret instalada en la fuente de la recién remodelada Plaça de la Concepció de Ontinyent ha sido otra vez objeto de la acción de los vándalos.

Si el lunes pasado amaneció con el cuello partido tras las celebraciones del Mundial, este domingo la escultura apareció directamente sin cabeza. Con anterioridad, el consistorio ya había identificado a personas que se habían metido en la fuente en plena noche y había anunciado sanciones ejemplares. Pero ni aún así se frena a los incívicos.

A raíz del último ataque al Peixcaoret, el alcalde de Ontinyent ha hecho un llamamiento a la reflexión. Jorge Rodríguez lamenta que el vandalismo siga siendo uno de los principales obstáculos para poder ampliar determinados servicios e instalaciones públicas en la ciudad. En este sentido, explica que "muchos vecinos nos preguntan por qué no abrimos baños públicos como los de la Glorieta o el parque de Sant Rafel, y la respuesta, por desgracia, siempre es la misma: el vandalismo".

Rodríguez recuerda que "hemos comprobado en numerosas ocasiones cómo, el mismo día en que instalamos paneles informativos, nueva señalización, bancos, farolas, juegos infantiles o cualquier otro elemento de mobiliario urbano, aparecen actos vandálicos o pintadas". Asimismo, comparó estas conductas con "quienes abandonan un colchón en plena calle a primera hora de la mañana".

El primer edil defendió que "la ciudad, el orden y la educación deben estar por encima de cualquier comportamiento incívico que atente contra Ontinyent", y subrayó que el Ayuntamiento seguirá actuando frente a este tipo de conductas, acompañando su mensaje de imágenes como el Peixcaoret decapitado o un banco vandalizado.

La ciudad con menos criminalidad

En este sentido, Rodríguez señaló que el consistorio desearía poder implantar modelos de urbanismo táctico en espacios como el parque de las Mamás Belgas y otras zonas verdes de la ciudad, con mobiliario urbano móvil, como mesas y sillas que los usuarios pudieran mover libremente según sus necesidades. "Sin embargo, la realidad vuelve a demostrarnos que ese mobiliario duraría muy poco tiempo antes de ser objeto de actos vandálicos", lamentó.

Rodríguez recordó además que "Ontinyent es la ciudad de más de 30.000 habitantes más segura de la Comunitat Valenciana", aunque reconoció que "los actos vandálicos existen en todos los municipios". No obstante, advirtió de que "el hecho de que estos comportamientos hayan existido siempre no significa que vayamos a dejar de perseguirlos y denunciarlos".

Por último, el alcalde hizo un llamamiento a la ciudadanía para "reflexionar sobre la ciudad que queremos, la ciudad en la que vivimos y que la inmensa mayoría de vecinos queremos y cuidamos"