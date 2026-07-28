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De las aulas de Xàtiva a Rumanía, Noruega e Irlanda: la EOI impulsa "una Europa que se aprende viviéndola"

Doce estudiantes de la Escola Oficial d'Idiomes viajan con el programa Erasmus+ para conocer nuevas lenguas

Alumnos de la EOI de Xàtiva y de otros países en el viaje a Noruega con el programa Erasmus+.

Alumnos de la EOI de Xàtiva y de otros países en el viaje a Noruega con el programa Erasmus+. / EOI Xàtiva

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Doce alumnos de la Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva han convertido este curso el aprendizaje de idiomas en una experiencia europea real gracias al programa Erasmus+. Sus movilidades a Rumanía, Noruega e Irlanda demuestran que aprender una lengua es también descubrir otras culturas, convivir con personas de diferentes países y crecer personalmente, destacan desde la EOI.

Estudiantes de la EOI de Xàtiva en la estancia en Irlanda.

Estudiantes de la EOI de Xàtiva en la estancia en Irlanda. / EOI Xàtiva

La Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva continúa consolidando su apuesta por la internacionalización y por una educación abierta al mundo. Durante este segundo semestre, el alumnado del centro ha participado en varias movilidades Erasmus+ que han convertido las lenguas en una herramienta de comunicación real y de participación activa en la sociedad europea. "Las experiencias han ido mucho más allá del aprendizaje lingüístico. Los participantes han desarrollado autonomía, capacidad de adaptación, competencias interculturales y una mayor confianza para comunicarse en inglés en situaciones reales, conviviendo con personas de diferentes nacionalidades y descubriendo otras maneras de entender la educación, la sociedad y Europa", subrayan.

Una de las líneas más destacadas del proyecto han sido las movilidades individuales de larga duración en Irlanda. Dos alumnos han realizado una estancia de tres meses en el Coolmine Therapeutic Community Centro de Dublín, donde han podido perfeccionar su inglés mientras participaban en el día a día de una entidad dedicada a la inclusión social y al acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad. La experiencia les ha permitido combinar la práctica intensiva de la lengua con el aprendizaje en un entorno profesional internacional.

A esta iniciativa se ha sumado este verano una nueva movilidad de cinco semanas en Dublín, en la cual participan tres alumnos del centro. Durante su estancia combinan clases de inglés, convivencia con familias irlandesas y actividades culturales que les permiten integrarse en la vida cotidiana del país y continuar desarrollando las competencias personales y europeas que promueve el programa Erasmus+.

Un grupo de alumnas de la EOI de Xàtiva en el viaje a Timisoara, en Rumanía.

Un grupo de alumnas de la EOI de Xàtiva en el viaje a Timisoara, en Rumanía. / EOI Xàtiva

Las movilidades de grupo también han tenido un papel protagonista. Seis alumnos participaron en una semana de aprendizaje a Elverum (Noruega), donde fueron acogidos por la Elverum Læringssenter, un centro de educación de personas adultas reconocido por su trabajo con alumnado refugiado. Durante la visita asistieron a clases, participaron en talleres, actividades al aire libre y proyectos interculturales con estudiantes procedentes de numerosos países, descubriendo un modelo educativo basado en la inclusión, la cooperación, el respeto por la diversidad y el bienestar de las personas.

El proyecto Erasmus+ del centro también ha llevado el alumnado hasta Timișoara (Rumanía), donde cuatro alumnos participaron en una movilidad orientada a reforzar la competencia comunicativa en inglés, conocer el patrimonio europeo y trabajar conjuntamente con participantes otros países en un entorno internacional.

Acreditación Erasmus+

Estas experiencias forman parte de la acreditación Erasmus+ de la EOI de Xàtiva en Educación de Personas Adultas y responden a una idea clara: el aprendizaje de lenguas acontece mucho más significativo cuando se utiliza para comunicarse, convivir y construir vínculos con otras personas. Además, el impacto de las movilidades no acaba con el retorno de los participantes. Todo lo que aprenden se comparte posteriormente con el resto de la comunidad educativa mediante presentaciones, actividades de difusión, jornadas Erasmus y testigos que animan nuevos estudiantes a participar en futuras convocatorias.

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Para la EOI de Xàtiva, Erasmus+ "es mucho más que un programa de movilidad: es una manera de abrir las puertas de Europa a su alumnado y de demostrar que las lenguas son el mejor pasaporte para entender otras culturas, construir una ciudadanía europea más activa y formar personas más preparadas para los retos de una sociedad cada vez más internacional".

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