El Bádminotn Xàtiva logra tres medallas en el torneo Top TTR de La Roda

El Club Bádminton Xàtiva se alzó con tres medallas en el torneo Top TTR de las categorías sub-13, sub-17 y Absoluto, disputado el pasado sábado en La Roda (Castilla-La Mancha). Las instalaciones del polideportivo Juan José Lozano Jareño acogieron a un total de 80 deportistas de varias comunidades autónomas, entre ellos los integrantes del club setabense Arnau Ballester, Meshack Martínez y Martín Cerver, que consiguieron una plata y dos bronces.

Arnau Ballester, del CB Xàtiva, junto a su compañera Victoria, con la plata en el segundo puesto del podio en La Roda. / Javier Alcázar

En la categoría Sub-17 compitió Arnau Ballester. En la prueba de dobles mixto formó pareja con su compañera Victoria Pérez del CB Almería consiguiendo la medalla de plata tras ceder tan solo uno de los 4 encuentros disputados, concretamente contra sus compañeros de la Comunitat Valenciana, la pareja formada por Germán Ripoll y Goya Vallés, frente a los que perdieron por 21-18 y 21-12, tras realizar un buen encuentro en el que lograron presionar en el primer set.

En el apartado individual, Arnau también compitió en la categoría Sub-17 (es un deportista de categoría Sub-15), donde la competición se realizó desde el inicio a eliminatoria directa. El setabense fue superando las diferentes rondas hasta alcanzar las semifinales. En esta se enfrentó al deportista cabeza de serie número uno del torneo, Pablo Cirujano, en un encuentro en el que perdió el primer set por 21-15 y en el segundo cuando iba por delante y terminó con un smash el set, el rival la cantó fuera y, ante la ausencia de árbitros, se repitió el punto y finalmente Arnau cedió 26-24, teniendo que conformarse con el bronce. Como curiosidad, no todas las federaciones territoriales organizan torneos con árbitros en todas las pistas, y, como apuntan desde el CB Xàtiva, "esto afecta en muchas ocasiones a los resultados de los partidos. Afortunadamente, la FBadCV sí organiza todas sus competiciones con árbitros federados para cada una de las pistas y por ello la amplia participación de deportistas de otras comunidades en los torneos que se organizan en la Comunitat Valenciana".

En la categoría Absoluta participaron Meshack Martínez (Sub-17) y Martín Cerver (Sub-19). En la prueba de individual masculina, Martín cedió en primera ronda contra el deportista del CB Teulada William Chmylowskyj. En el caso de Meshack, fue avanzando eliminatoria a eliminatoria hasta alcanzar un puesto en las semifinales donde debió enfrentarse a Javier Basilio Calatrava cabeza número uno del torneo y que se impuso al setabense por un doble 21-11, dejándolo con la medalla de bronce. En dobles masculinos, la pareja formada por Meshack Martínez y Martín Cerver cayó eliminada en cuartos de final por la pareja formada por Unai Fernández y Pablo Serrano, por 21-16 y 21-11, quedando en quinta posición.

De forma paralela también se disputó la prueba del Circuito Nacional Parabádminton en el que la deportista Selenia Pla no pudo participar por estar en pleno proceso de recuperación después de su operación, pero que no le impidió desplazarse para compartir esta jornada con sus compañeros de esta modalidad y seguir su evolución para cuando regrese de nuevo a las pistas.

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