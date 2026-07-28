Bocairent entrega los premios del concurso fotográfico sobre el entorno del pueblo

Bocairent entregó el pasado sábado, 25 de julio, los premios del concurso fotográfico “Bocairent i el seu entorn”. Se trata de la 33ª edición del certamen organizado por la concejalía de Turismo en colaboración con las asociaciones locales AFB y Art 92.

El acto de entrega, con presencia de la concejal Mari Luz Pascual y del alcalde, Xavi Molina, sirvió para dar a conocer el veredicto del jurado y a la vez inaugurar la exposición de todas las obras en la sala Juan Juanes. Esta podrá visitarse hasta el próximo 14 de agosto.

En la modalidad de color, el ganador del primer premio fue José Antonio Bernat Bacete y la del segundo premio, Elena Sirera Gisbert. En la modalidad de blanco y negro, Blai Vanyó Vicedo fue galardonado con el primer premio y Juan Miguel Beneyto Vañó, con el segundo. Además, hubo un accésit local para Benjamín Castelló de Pereda.

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Para la concejala de Turismo, “el concurso ha vuelto a contar con una participación destacada y una calidad creativa importante”. Es, por eso, que M. Luz Pascual invita al vecindario y a los visitantes a acercarse a la exposición: “Es una oportunidad de conectar con espacios, con momentos y con detalles que muestran la riqueza de Bocairent, de manera que es una manifestación de aprecio a nuestro pueblo”.