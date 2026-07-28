Bocairent entrega los premios del concurso fotográfico sobre el entorno del pueblo
Las obras de la 33ª edición del certamen se pueden visitar en la exposición que acoge la Sala Juan de Juanes hasta el 14 de agosto
Bocairent entregó el pasado sábado, 25 de julio, los premios del concurso fotográfico “Bocairent i el seu entorn”. Se trata de la 33ª edición del certamen organizado por la concejalía de Turismo en colaboración con las asociaciones locales AFB y Art 92.
El acto de entrega, con presencia de la concejal Mari Luz Pascual y del alcalde, Xavi Molina, sirvió para dar a conocer el veredicto del jurado y a la vez inaugurar la exposición de todas las obras en la sala Juan Juanes. Esta podrá visitarse hasta el próximo 14 de agosto.
En la modalidad de color, el ganador del primer premio fue José Antonio Bernat Bacete y la del segundo premio, Elena Sirera Gisbert. En la modalidad de blanco y negro, Blai Vanyó Vicedo fue galardonado con el primer premio y Juan Miguel Beneyto Vañó, con el segundo. Además, hubo un accésit local para Benjamín Castelló de Pereda.
Para la concejala de Turismo, “el concurso ha vuelto a contar con una participación destacada y una calidad creativa importante”. Es, por eso, que M. Luz Pascual invita al vecindario y a los visitantes a acercarse a la exposición: “Es una oportunidad de conectar con espacios, con momentos y con detalles que muestran la riqueza de Bocairent, de manera que es una manifestación de aprecio a nuestro pueblo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
- Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
- El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
- Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
- El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
- Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
- Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
- Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio