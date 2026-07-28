La castellonense Estefanía Serrano gana el premio Nacional de Pintura Juan Francés de Xàtiva

La valenciana Estefanía Serrano Soriano se ha alzado con el Premio Nacional de Pintura Juan Francés Fira d’Agost 2026, dotado con 5.000 euros, con la obra «Dos minutos y cincuenta y cinco segundos».

Estefanía Serrano es una joven artista plástica nacida en Altura (Castellón), graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y con un Máster en Producción Artística también por la UPV. Ha expuesto en las Reales Atarazanas y en La Nau de València; en la Feria MARTE de Castellón, en la Diputación de Ourense y en la ESDIR La Rioja, entre otros espacios. Además, ha recibido ya, en su corta trayectoria, múltiples distinciones como el Premio Fundación Victoria Cano y Alejandro Agustín, el Premio Artista Joven Manolo Valdés de la Comunitat Valenciana o el Premio Nacional de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

Por otra parte, el jurado ha decidido otorgar el segundo premio, dotado con 3.000 euros, a la obra «Diéresis y Córdoba», presentada por Álvaro Porras Soriano (Ciudad Real), doctor en Arte, quien ha desarrollado su trabajo en torno a la articulación de referencias contextuales e historiográficas con una producción centrada en relatos culturales. Porras ha expuesto en instituciones como el IVAM, el Museo Reina Sofía, el Centre del Carme, el Centro Párraga, La Rambleta o el centro de arte La Regenta, además de en numerosas galerías.

También se ha concedido un accésit a la obra «CROME XIV», presentada por el artista valenciano Fernando Jiménez Fernández, licenciado en Bellas Artes y con un Máster en Diseño Gráfico.

Más de 400 obras a concurso

El jurado de este año ha estado integrado por Aureli Domènech i Bou, diseñador y especialista en gestión de exposiciones de artes visuales; Vicent Ramon Carda Isach, artista visual y gestor cultural; y Jorge Ignacio López, galerista y gestor cultural.

En esta edición se han presentado un total de 420 obras, lo que supone un incremento del 9,1 % respecto a la edición anterior. En total han participado más de 297 artistas procedentes de distintos puntos del Estado, entre los que se encuentran Las Palmas, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

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La exposición se inaugurará el próximo sábado 15 de agosto, coincidiendo con el primer día de la Fira, en la Casa de Cultura de la ciudad.