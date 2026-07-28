Cerdà busca administrativo para aliviar la sobrecarga de trabajo en el consistorio

El Ayuntamiento de Cerdà ha puesto en marcha el proceso para contratar un administrativo. La pequeña localidad de la Costera -de menos de 400 habitantes- que ha lanzado una iniciativa para adquirir vivienda ante el aumento de la demanda de personas y familias interesadas en trasladarse a vivir al pueblo, ahora vuelve a atraer las miradas ante la convocatoria de una plaza de administrativa para el consistorio. El alcalde, José Luis Gijón, pone de manifiesto la necesidad de incorporar este personal funcionarial ante el aumento de la carga de trabajo, con documentación, ayudas, solicitud de subvenciones del consistorio a otras administraciones y tramitaciones propias de la entidad local. “Solo para los trámites, ayudas y subvenciones, ya necesitaríamos a varias personas. Hace falta personal”, afirma Gijón.

Edificio del Ayuntamiento de Cerdà, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

La plaza de administrativo en el ayuntamiento está vacante desde que hace unos dos años se jubiló la persona que la ocupaba. Actualmente, el consistorio cuenta con una persona administrativa de la bolsa de trabajo de la mancomunidad, que ocupa el puesto de forma temporal. El ayuntamiento necesita cubrir de forma permanente una plaza que será fija para la persona que la obtenga, una necesidad no solo porque está vacante, sino porque el personal municipal actual está formado por el secretario municipal, que acude dos días a la semana a Cerdà, y por el administrativo que ocupa el puesto de forma temporal. “Necesitamos cubrir la plaza de forma fija para atender toda la administración del ayuntamiento”, expone el alcalde.

La convocatoria para cubrir la plaza de administrativa del Ayuntamiento de Cerdà ya está en marcha y las personas interesadas pueden solicitar la inscripción para realizar el proceso, abonando una tasa de 80 euros. José Luis Gijón explica que esta tasa es para cubrir los gastos del proceso para seleccionar a la persona funcionaria, "para contratar el personal que tiene que elaborar el proceso y examinar a los candidatos. El personal que valorará los exámenes es funcionariado de otros municipios, para garantizar la legalidad y objetividad del proceso”, detalla Gijón. El alcalde señala que las tasas se fijan de acuerdo a la realidad de estos procesos y apunta que la del consistorio de Cerdà fue fijada por el anterior secretario municipal, atendiendo al número de personas que podrían inscribirse a estas convocatorias. A más personas interesadas en el procedimiento, menor tasa. Gijón manifiesta que el gobierno que preside “propusimos rebajar la tasa y dejarla en 80 euros. Antes era mucho más elevada, ya que se pensó para procesos a los que se presentaban menos candidatos”. El primer edil también apunta que “la tasa permite que a estos procesos se apunte la gente que de verdad tiene interés en la plaza, si no, se apuntaría mucha gente”.

El proceso para optar a la plaza constará de dos partes: una de méritos, en la que las personas candidatas tendrán que aportar la experiencia laboral; y una segunda parte, con la realización del examen, cuya fecha aún no está fijada. El alcalde de Cerdà destaca que “la experiencia tendrá un peso relevante, contará bastante, ya que buscamos una persona que sepa realizar los trámites habituales de estas entidades y conozca su funcionamiento, porque en el ayuntamiento tenemos poco personal”, apunta José Luis Gijón. La persona contratada relevará al actual administrativo temporal.

El primer edil de Cerdà explica que los candidatos a la plaza que no resulten elegidos se creará una bolsa de trabajo “a la que el ayuntamiento podrá recurrir y que también se cederá a otros ayuntamientos que precisen de cubrir bajas o plazas de administrativo. La idea es ofrecerla de forma gratuita a otros municipios”, recalca Gijón.

Noticias relacionadas

Más habitantes

Cerdà ha impulsado en los últimos meses una nueva estrategia de comunicación para dar a conocer el pueblo. Además, la localidad ha obtenido el distintivo de Municipio Ideal, un reconocimiento que pone en valor al pueblo como un lugar especialmente atractivo para vivir. Todo ello ha motivado un incremento de la demanda de personas y familias interesadas en asentarse en la población. El ayuntamiento ha hecho un llamamiento a las personas propietarias de viviendas en venta, en alquiler o de terrenos edificables para que contacten con el consistorio, que está interesado en adquirir inmuebles para atender la demanda de nuevos empadronamientos. El gobierno de José Luis Gijón quiere atraer población y avanzar hacia el objetivo de alcanzar los 400 habitantes.