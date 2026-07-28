La Diputació inyecta 1,19 millones de euros para la musealización del Museu del Tèxtil en Ontinyent

El pleno de la Diputació de València ha aprobado una inversión de 1.194.921,43 euros para ejecutar el proyecto de museografía del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, en Ontinyent. La aportación permitirá desarrollar la musealización integral del centro mediante la adecuación de los espacios expositivos y la instalación de todos los elementos museográficos, audiovisuales, lumínicos, gráficos e interactivos que conformarán la futura exposición permanente. La vicepresidenta primera de la Diputació de València y representante de la institución en el Patronato de la Fundación Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, Natàlia Enguix, ha destacado que "el textil es mucho más que una industria o un medio para ganarse la vida; en realidad, es una forma de vivir" y ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible el proyecto. En este sentido, ha recordado que "se trata de un complejo cultural que ha contado con la colaboración y financiación del Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana y la Unión Europea, además de entidades como Caixa Ontinyent y la Universitat de València, sin las que habría sido imposible hacer realidad un proyecto en el que ya se han invertido más de cuatro millones de euros".

La vicepresidenta de la Diputació en el pleno de la corporación provincial. / Diputació de València

Esta inversión se suma a los 100.000 euros correspondientes a la aportación anual que realiza la Diputació de València como miembro del Patronato de la Fundación Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, aprobados el pasado mes de febrero de este año para iniciar el discurso museográfico y la restauración de las primeras piezas que formarán parte de la exposición permanente, entre ellas las conocidas "rodes del dimoni" y los tejidos de raschel y de garrotero. Con esta nueva aportación, la institución provincial refuerza su implicación con el proyecto, al que ya destinó 400.000 euros entre 2019 y 2023 para la ejecución de las obras del museo.

La intervención convertirá el Museu del Tèxtil en un espacio expositivo más innovador y experiencial, con una propuesta museográfica que combinará patrimonio, tecnología y recursos audiovisuales para acercar al visitante la historia de uno de los sectores que ha marcado el desarrollo económico, social y cultural de las comarcas valencianas. El proyecto incorporará nuevos contenidos interpretativos, instalaciones inmersivas y elementos interactivos que permitirán descubrir la evolución de la industria textil desde sus orígenes hasta los retos del futuro.

Ubicado en la antigua fábrica de Hilados Manuel Revert Nadal, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana es un centro dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio textil valenciano. Su colección actual está integrada por maquinaria, telares, herramientas, documentos y materiales históricos, recorre la evolución de esta actividad desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Además de su exposición permanente, el museo acoge la programación impulsada por la Fundación Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, con actividades como talleres familiares y exposiciones temporales de Dulk y Manuela Ballester, así como muestras como Tráfico de Modas o la dedicada al fotoperiodista Luis Vidal Corella.

Para Enguix, "esta ayuda supone el último impulso que necesitaba el museo para dotarse de un discurso museográfico sólido, profesional y de vanguardia". La vicepresidenta ha agradecido el respaldo obtenido durante el pleno, que permitió aprobar la actuación con el voto favorable de Ens Uneix, Partido Popular, Compromís y Vox, y la abstención del PSPV.