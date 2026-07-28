Las escritoras de la Vall d'Albaida salen en defensa de Isabel-Clara Simó y rechazan el cambio de nombre del IES de l'Alcúdia de Crespins

La oposición al cambio de nombre del IES Isabel-Clara Simó de l'Alcúdia de Crespins sigue creciendo. Las escritoras de la Vall d'Albaida Lucía Arenas, Isabel Donet, Conxa Penadés, Sofía Rodríguez, Mariló Sanz, Imma Tormo y Noelia Vidal, integrantes del proyecto 'Dones i Lletres' impulsado por el Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA), han hecho público un manifiesto en el que rechazan la intención del Ayuntamiento de sustituir la denominación del instituto.

Las autoras se suman así a las numerosas muestras de rechazo expresadas durante las últimas semanas por entidades culturales, educativas y literarias, que consideran que Isabel-Clara Simó representa uno de los grandes referentes de la literatura valenciana contemporánea y del patrimonio cultural compartido.

En su comunicado, las escritoras defienden que la autora alcoiana es una figura "imprescindible" de las letras valencianas, ampliamente reconocida tanto dentro como fuera de la Comunitat Valenciana.

"Para nosotras, como escritoras, es también un referente, tanto por la calidad de su obra como por su compromiso con la cultura, la lengua y la creación literaria", señalan las firmantes, quienes destacan que su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de autoras y lectores.

Defensa de su legado

Las integrantes de 'Dones i Lletres' consideran que mantener el nombre de Isabel-Clara Simó en un centro educativo supone preservar la memoria de una autora que dedicó su vida a la docencia, la literatura y la difusión del valenciano.

A su juicio, retirar su nombre del instituto supondría eliminar un referente de la cultura valenciana del ámbito educativo, precisamente el espacio donde su trayectoria puede servir de inspiración para el alumnado.

El pronunciamiento se produce en pleno debate sobre la propuesta impulsada por el equipo de gobierno de l'Alcúdia de Crespins para cambiar la denominación del instituto, una iniciativa que ha generado una amplia contestación social. El consistorio ha impulsado una encuesta vecinal para proponer un nuevo nombre a partir de cinco propuestas predefinidas basadas en la toponimía local. La solicitud debería ser aprobada por el Consell Escolar del IES antes de ser ratificada por la Generalitat.

El proyecto 'Dones i Lletres', del que forman parte las siete autoras firmantes, está promovido por el Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, en colaboración con el Departamento de Igualdad de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, con el objetivo de dar visibilidad a las escritoras de la comarca que desarrollan su obra en valenciano y contribuir al reconocimiento de su trayectoria literaria.