El grupo Gerard Verger Quartet fusionará estilos en la clausura del XVIII Festival Ontijazz de Ontinyent

El XVIII Festival Ontijazz de Ontinyent celebrará este jueves 30 de julio su segunda y última actuación de esta edición con el concierto de Gerard Verger Quartet, una formación integrada por algunos de los músicos más reconocidos de la escena valenciana. La cita tendrá lugar a las 22:30 horas en la renovada Plaza de la Concepción, que durante este mes de julio se ha convertido en escenario de esta nueva edición del festival, organizado por la academia Ad libitum con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent, y que arrancaba el pasado 23 de julio con el grupo Kind of Metal y su original fusión de jazz y heavy metal.

La segunda actuación, prevista para este jueves, estará protagonizada por Gerard Verger Quartet, liderado por el saxofonista Gerard Verger y completado por el guitarrista David Garsizki, el batería Edu Olmedo y el contrabajista Rubén Martí. El cuarteto ofrecerá un repertorio basado en grandes estándares del jazz, reinterpretados desde otros lenguajes musicales como el latin jazz, la bossa nova, el pop o el rock, en una propuesta que permitirá disfrutar de una nueva perspectiva sobre algunos de los temas más conocidos del género.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, animaba la ciudadanía a participar en esta segunda cita del Ontijazz y destacaba que “después de la buena acogida que tuvo el primer concierto, queremos invitar nuevamente a vecinos y visitantes a acercarse este jueves a la Plaza de la Concepción para disfrutar de una propuesta musical singular y de gran calidad en un entorno renovado y especialmente adecuado para este tipo de actividades”. Borrell ponía en valor igualmente la colaboración entre Ad libitum, el ayuntamiento, los establecimientos hosteleros y los patrocinadores y colaboradores que hacen posible mantener una nueva edición de un festival que ya suma dieciocho años de trayectoria.

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Cómo en la primera jornada, los cinco establecimientos hosteleros participantes (Roma, Wait, Taulell, Orishas y Maybe) habilitarán sus terrazas con disposiciones especiales para poder disfrutar del concierto en primera línea y ofrecerán sus respectivas propuestas gastronómicas. Desde la organización se recuerda la conveniencia de reservar con antelación en los locales participantes.