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Vandalismo

Indignación en Chella: vandalizan decenas de coches arrojándoles pintura y arena

Los autores de la gamberrada actuaron en plena madrugada del lunes y dejaron un reguero de vehículos y calles manchadas de blanco

Así han quedado los coches vandalizados con pintura en Chella

Así han quedado los coches vandalizados con pintura en Chella

Levante-EMV

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Hay personas que no saben divertirse si no es a costa de fastidiar al prójimo. Alrededor de medio centenar de vehículos estacionados en diversas calles de Chella amanecieron este lunes manchados de pintura plástica de color blanco y arena tras ser objeto de una gamberrada que ha unido al pueblo en un sentimiento compartido de indignación hacia los autores de tan incomprensible fechoría.

Un vecino dio la voz de alarma en las redes sociales de buena mañana al publicar diversas imágenes que muestran las manchas de pintura ensuciando capós, laterales o ruedas de diferentes coches estacionados en la calle Carlos Fabra, así como bordillos, aceras y el propio asfalto. Pero la acción vandálica ha ido más allá de esta vía ubicada en la zona de ensanche de la localidad y dejó un reguero de vehículos atacados de manera indiscriminada por los alrededores.

Cristal manchado de pintura.

Cristal manchado de pintura. / Levante-EMV

Bien avanzada la madrugada

Al parecer, los preparativos de la acción se iniciaron en un parque situado en las proximidades de la ermita de Chella, donde se localizaron botes con restos de pintura.

Según los diferentes testimonios que han ido trascendiendo, los hechos se habrían cometido ya bien avanzada la madrugada del lunes, puesto que uno de los afectados salió de casa en torno a las 5.30 horas de la mañana y comprobó que en ese momento la pintura arrojada a los coches estaba fresca. Otro vecino aseguró haber visto a dos jóvenes a bordo de un patinete eléctrico tapándose la cara pasadas las 5 de la mañana.

Uno de los afectados indica a este diario que, en su caso, la pintura ha podido saltar del vehículo, aunque hay otros coches en los que se ha agarrado fuerte y resulta más difícil eliminarla.

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Lo recomendable en estos casos es presentar una denuncia ante la Guardia Civil. Los hechos están siendo investigados para tratar de identificar a los autores de la gamberrada. Cualquier posible pista puede resultar de utilidad.

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