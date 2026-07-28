Vandalismo
Indignación en Chella: vandalizan decenas de coches arrojándoles pintura y arena
Los autores de la gamberrada actuaron en plena madrugada del lunes y dejaron un reguero de vehículos y calles manchadas de blanco
Hay personas que no saben divertirse si no es a costa de fastidiar al prójimo. Alrededor de medio centenar de vehículos estacionados en diversas calles de Chella amanecieron este lunes manchados de pintura plástica de color blanco y arena tras ser objeto de una gamberrada que ha unido al pueblo en un sentimiento compartido de indignación hacia los autores de tan incomprensible fechoría.
Un vecino dio la voz de alarma en las redes sociales de buena mañana al publicar diversas imágenes que muestran las manchas de pintura ensuciando capós, laterales o ruedas de diferentes coches estacionados en la calle Carlos Fabra, así como bordillos, aceras y el propio asfalto. Pero la acción vandálica ha ido más allá de esta vía ubicada en la zona de ensanche de la localidad y dejó un reguero de vehículos atacados de manera indiscriminada por los alrededores.
Bien avanzada la madrugada
Al parecer, los preparativos de la acción se iniciaron en un parque situado en las proximidades de la ermita de Chella, donde se localizaron botes con restos de pintura.
Según los diferentes testimonios que han ido trascendiendo, los hechos se habrían cometido ya bien avanzada la madrugada del lunes, puesto que uno de los afectados salió de casa en torno a las 5.30 horas de la mañana y comprobó que en ese momento la pintura arrojada a los coches estaba fresca. Otro vecino aseguró haber visto a dos jóvenes a bordo de un patinete eléctrico tapándose la cara pasadas las 5 de la mañana.
Uno de los afectados indica a este diario que, en su caso, la pintura ha podido saltar del vehículo, aunque hay otros coches en los que se ha agarrado fuerte y resulta más difícil eliminarla.
Lo recomendable en estos casos es presentar una denuncia ante la Guardia Civil. Los hechos están siendo investigados para tratar de identificar a los autores de la gamberrada. Cualquier posible pista puede resultar de utilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
- Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
- El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar
- El desafío de movilidad del Nou Mestalla: hasta 70.000 espectadores en coche, metro y autobús