Ismael Serrano actuará en Ontinyent: fecha confirmada para uno de los conciertos del año

El Teatre Echegaray de Ontinyent acogerá el próximo 25 de septiembre uno de los conciertos más destacados de su programación cultural. Ismael Serrano ha confirmado una parada en la capital de la Vall d'Albaida -la única de este año en un municipio de la provincia de Valencia- dentro de su gira "Guitarra y voz", un formato acústico que apuesta por la cercanía con el público y que recorrerá un número muy reducido de ciudades españolas durante los próximos meses tras haberse presentado en diversos países latinoamericanos.

El propio artista ha avanzado la nueva fecha a través de sus redes sociales con un breve mensaje en el que indicaba que las entradas estarán disponibles próximamente. Ontinyent se incorpora así al tramo final de una gira que también pasará por Burgos, Rivas Vaciamadrid, León, Palma de Mallorca, Donostia, Salamanca y Lugo.

El concierto ofrecerá una experiencia muy distinta a la de sus espectáculos con banda. En esta ocasión, Serrano se presenta únicamente con su guitarra para crear un ambiente íntimo en el que cobran especial protagonismo las letras, las historias y la complicidad con el público.

Un recorrido por toda su carrera

El recital combinará algunas de las canciones más emblemáticas del cantautor madrileño, como "Papá cuéntame otra vez", "Vértigo", "La llamada" o "Cien días", junto a composiciones de su etapa más reciente, marcada por el disco "La canción de nuestra vida", un trabajo en el que reflexiona sobre la memoria, el paso del tiempo y el valor de los pequeños momentos cotidianos.

Desde su debut en 1997 con Atrapados en azul, Ismael Serrano se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la canción de autor en español, con una trayectoria que supera la docena de discos de estudio y una amplia proyección internacional, especialmente en Latinoamérica.

La actuación supone un importante atractivo para la programación del Teatre Echegaray, que continúa atrayendo a artistas de primer nivel capaces de aglutinar público tanto de Ontinyent como del conjunto de las comarcas centrales.

El concierto del 25 de septiembre se perfila como una de las citas culturales más esperadas del otoño en la Vall d'Albaida, especialmente para los seguidores de un artista que ha convertido la cercanía, la poesía y el compromiso social en las señas de identidad de su carrera. Las entradas se pondrán a la venta en las próximas fechas, según ha anunciado el propio cantante.