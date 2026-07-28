Los juzgados de Ontinyent alertan de que están "al límite" de su capacidad y reclaman jueces de refuerzo

El Tribunal de Instancia de Ontinyent ha advertido de que el partido judicial se encuentra "al límite de su capacidad" debido al incremento de la carga de trabajo y a la falta de medios personales y materiales. Así lo refleja el informe especial emitido por la presidencia del órgano e incluido en la Memoria de Actividad de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada María Francés Sempere considera imprescindible la incorporación de un juez o jueza de refuerzo, ante el nivel de sobrecarga existente, "especialmente significativo" en el orden civil en las plazas nº1 y 4 (con unos 1.000 procedimientos pendientes cada una), así como en el ámbito penal de la plaza nº3, que además de la actividad ordinaria asume la competencia de violencia sobre la mujer, con un importante atasco de asuntos en tramitación.

El informe también pone el foco en la necesidad de reforzar la plantilla de funcionarios en materia civil, dado el elevado número de interinos y los próximos ceses y traslados previstos. Actualmente, todas las plazas de letrados de la administración de justicia están ocupadas por personal sustituto.

La violencia sobre la mujer, principal preocupación

Uno de los aspectos que más preocupa al Tribunal es la carga de trabajo derivada de los procedimientos por violencia de género, cuya gestión registra "limitaciones estructurales".

La presidenta sostiene que la dimensión demográfica del partido judicial y el "elevado y constante volumen de procedimientos" en esta materia, unida a la inadecuación de espacios e instalaciones, recomiendan avanzar hacia la comarcalización de la competencia a un órgano especializado "dotado de presencia estable y medios adecuados para concentrar recursos, mejorar la coordinación institucional y ofrecer una respuesta procesal "más inmediata y homogénea" a las víctimas.

En ese sentido, la memoria vuelve a cuestionar la prestación del servicio en funciones de guardia por parte del Ministerio Fiscal, puesto que se hace a distancia, mientras que su presencia física en Ontinyent se concentra en determinados días de la guardia ordinaria previamente establecidos, debido al elevado volumen de trabajo asumido por la Fiscalía de Área de Alzira. Como consecuencia de esta organización, los escritos de calificación no se presentan durante la guardia permanente de violencia sobre la mujer, lo que comporta que la celebración de las comparecencias urgentes se vea aplazada, una dinámica que provoca que determinados procedimientos incoados como diligencias urgentes "experimenten un lapso temporal hasta su efectiva continuación procesal", de modo que dichas diligencias urgentes quedan abiertas y pendientes de realizar durante dos o tres semanas. El Tribunal de Instancia subraya la necesidad de que exista una presencia más estable del Ministerio Fiscal durante las guardias para evitar retrasos en actuaciones urgentes como órdenes de protección, diligencias con menores o comparecencias judiciales.

A la espera del nuevo Palacio de Justicia

La memoria dedica buena parte de sus conclusiones a describir las limitaciones de las actuales instalaciones judiciales, mientras avanza la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent, cuyas obras comenzaron en febrero con un plazo de 18 meses. Entre los problemas reseñados figura la falta de espacio en la sede dedicada a violencia sobre la mujer, donde no existe una sala de espera, lo que obliga a ciudadanos y profesionales a permanecer en la calle mientras esperan ser atendidos, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, el informe critica las reducidas dimensiones de la sala de vistas, donde en ocasiones parte de los asistentes deben permanecer de pie por falta de espacio, una situación que considera incompatible con la dignidad y el correcto desarrollo de las actuaciones judiciales.

Otro de los déficits señalados afecta a la seguridad. Según recoge la memoria, solo una de las cuatro plazas judiciales dispone de calabozos, lo que obliga en numerosas ocasiones a mantener a personas detenidas en archivos u oficinas destinadas a otros usos, o a retrasar la tramitación de diligencias hasta disponer de un espacio adecuado. La presidenta del Tribunal advierte de que, mientras las nuevas instalaciones no entren en funcionamiento, el partido judicial seguirá afrontando importantes dificultades organizativas y materiales que limitan la calidad del servicio público.

Además, la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial previsto por la Ley Orgánica 1/2025 supondrá un esfuerzo añadido para una plantilla que ya trabaja, según concluye el informe, "al límite de su capacidad". La memoria concluye reiterando que únicamente un refuerzo de personal y la apertura de las nuevas dependencias permitirán responder con garantías al incremento constante de procedimientos que registra el partido judicial de Ontinyent.