L'Alcúdia de Crespins avisa: multas de hasta 600 euros a los propietarios que no limpien sus solares ante el elevado riesgo de incendios

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha lanzado un serio aviso a los propietarios de solares y parcelas abandonadas. A través de un bando municipal, el consistorio recuerda la obligación legal de mantener estos terrenos en condiciones de seguridad y salubridad y advierte de que quienes incumplan esta obligación podrán ser sancionados con multas de hasta 600 euros, además de asumir el coste de la limpieza si el propio Ayuntamiento tiene que ejecutarla.

La medida llega tras comprobar el importante crecimiento de hierbas y maleza provocado por las lluvias de los últimos meses. El consistorio alerta de que, con las elevadas temperaturas del verano, esta vegetación supone un grave riesgo de incendios, además de favorecer la proliferación de plagas de insectos y generar molestias para los vecinos.

El alcalde, Javier Sicluna, recuerda en el bando que la protección del medio ambiente, la salubridad pública y la prevención de incendios son competencias municipales y que la normativa urbanística obliga a los propietarios a conservar sus terrenos en condiciones adecuadas.

El Ayuntamiento ordena a los titulares de parcelas urbanas y rústicas del municipio que realicen los trabajos de desbroce, limpieza y adecuación de los solares, una actuación que deberá repetirse siempre que sea necesario para mantener los terrenos en buen estado durante todo el año.

Estas labores podrán realizarse tanto con medios manuales como mecánicos, aunque el consistorio recuerda que los restos vegetales deberán retirarse y entregarse a un gestor autorizado, quedando prohibida su eliminación mediante la quema.

El Ayuntamiento podrá limpiar el solar y pasar la factura

El bando advierte de que, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá actuar mediante ejecución subsidiaria, es decir, realizar directamente la limpieza del terreno y repercutir todos los costes al propietario.

Además, los responsables podrán ser sancionados con multas de hasta 600 euros, de acuerdo con la Ordenanza de Convivencia, Civismo y Buenas Costumbres de l'Alcúdia de Crespins.

El consistorio también recuerda que los propietarios serán responsables de los daños que puedan ocasionar sus parcelas por falta de mantenimiento, especialmente en una época del año marcada por el elevado riesgo de incendios forestales y agrícolas.

Con este edicto, el Ayuntamiento pretende minimizar el riesgo de fuegos durante el verano y mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y convivencia en todo el término municipal.