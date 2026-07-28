El PP de Xàtiva defiende que Justicia no invierta en Santa Clara porque podía costarle al Consell "hasta un 100% más que una sede judicial convencional"

El futuro Palacio de Justicia de Xàtiva ha vuelto a convertirse en motivo de enfrentamiento político. El Partido Popular de esta localidad ha acusado al alcalde, Roger Cerdà, de mantener su apuesta por ubicar la infraestructura en el antiguo convento de Santa Clara pese a conocer, desde 2021, un informe técnico de la Generalitat que advertía de que esa alternativa "podía incrementar el coste de construcción" para las arcas autonómicas "entre un 70 % y un 100 % respecto a una sede judicial convencional".

Según los populares, el documento fue elaborado en enero de 2021 por la Subdirección General de Infraestructuras durante el gobierno del Botànic. El portavoz del PP, Marcos Sanchis, critica que el alcalde continuara defendiendo Santa Clara como emplazamiento para la nueva sede judicial pese a este informe. Los populares consideran que esa decisión suponía asumir un importante sobrecoste con recursos públicos.

Para Sanchis, la rehabilitación de Santa Clara no responde a una gestión eficiente de los recursos públicos y contrapone esa postura con la necesidad, a su juicio, de buscar la opción más viable desde el punto de vista económico.

La respuesta del alcalde

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha rechazado las críticas del PP y sostiene que las críticas sobre el coste de rehabilitar Santa Clara son "una nueva justificación para ocultar la falta de inversiones de la Generalitat en la ciudad".

"Primero dijeron que no había sitio para aparcar, después que la parcela no tenía suficientes metros, luego que el acceso por la Albereda no era adecuado... y ahora que costará mucho dinero", afirma el alcalde.

Cerdà considera que el Consell "no tiene ninguna intención de invertir un euro en esta legislatura en la ciudad de Xàtiva" y asegura que esa falta de compromiso afecta no solo al Palacio de Justicia, sino también a otros proyectos como el nuevo centro de salud, el hospital o la construcción de viviendas para jóvenes en el casco antiguo.

El primer edil sostiene que esa situación queda reflejada en los presupuestos de la Generalitat para 2026, que, según afirma, no contemplan nuevas inversiones para Xàtiva.

Asimismo, el alcalde ha respondido a las críticas del PP recordando la gestión económica de anteriores gobiernos municipales. "Ahora se atreven a hablar de obras que van a costar el doble aquellos que dejaron una deuda del 100 % del presupuesto en 2015, cajones llenos de facturas sin pagar y realizaron proyectos como la plaza de toros o la Ciudad del Deporte que acabaron costando el doble de lo previsto", señala.

Por último, Cerdà insta al PP a reconocer, a su juicio, que la Generalitat no prevé ejecutar nuevas inversiones en la capital de la Costera. "Que no insulten la inteligencia de la ciudadanía y digan claramente que no piensan invertir ni un euro en esta ciudad, ni en Santa Clara ni en ningún otro sitio", concluye.

La controversia se produce en un momento en el que continúa abierto el debate sobre la ubicación definitiva del futuro Palacio de Justicia, una infraestructura largamente reivindicada por la ciudad y cuyo emplazamiento ha enfrentado en los últimos años al Ayuntamiento y a la Generalitat.