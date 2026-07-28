Xàtiva prohíbe los criaderos de perros en suelo urbano tras las quejas vecinales en Bixquert

El Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido cerrar la puerta a la implantación de criaderos de perros y otros núcleos zoológicos similares en suelo urbano y urbanizable. El consistorio ha aprobado una instrucción técnica que fija un criterio único para interpretar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y establece que este tipo de actividades son, con carácter general, incompatibles con las zonas residenciales.

La resolución, firmada por el alcalde y la secretaria municipal, llega apenas unas semanas después de que este diario se hiciera eco de la controversia vecinal generada a raíz de las molestias derivadas de la actividad de un criadero canino situado en Bixquert. Las quejas condujeron al consistorio setabense a abrir un expediente para estudiar la retirada de la licencia concedida inicialmente a los gestores del negocio.

El decreto municipal publicado el pasado viernes nace con el objetivo de poner fin a la disparidad de criterios que existía entre los técnicos municipales a la hora de informar sobre solicitudes de compatibilidad urbanística para núcleos zoológicos, especialmente los dedicados a la cría, reproducción o residencia de perros.

El documento deja claro que estos establecimientos presentan unas características que los hacen incompatibles con su asentamiento en suelo urbano y urbanizable residencial. Entre los motivos aducidos figuran la generación continuada de ruidos por los ladridos, los malos olores, las deyecciones y aguas residuales de origen animal, así como la necesidad de amplias parcelas y de emplazamientos aislados para garantizar el bienestar de los animales y evitar la propagación de enfermedades.

En la instrucción, el ayuntamiento invoca diferentes articulados normativos para concluir que este tipo de instalaciones pueden afectar a la salubridad pública y a la convivencia vecinal, por lo que resultan incompatibles con la función residencial que el planeamiento urbanístico atribuye a estos suelos.

La instrucción recuerda igualmente que la legislación urbanística valenciana ya contempla las explotaciones dedicadas a la cría de animales como usos propios del suelo no urbanizable, sometidos, en su caso, a licencia municipal o a una Declaración de Interés Comunitario (DIC).

Informes desfavorables para futuras solicitudes

De esta manera, a partir de ahora los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Xàtiva informarán desfavorablemente todas las solicitudes de compatibilidad urbanística para implantar núcleos zoológicos en cualquier tipo de suelo urbano o urbanizable, al entender que ni la normativa autonómica ni el PGOU de Xàtiva permiten expresamente estos usos.

El gobierno local recalca en que la instrucción no modifica el Plan General, sino que establece un criterio interpretativo único para dotar de mayor seguridad jurídica a la tramitación de este tipo de expedientes y evitar resoluciones contradictorias.

La medida supone un importante cambio de criterio municipal y marca el camino que seguirá el consistorio en futuras solicitudes para abrir criaderos de perros, residencias caninas y otros núcleos zoológicos dentro del casco urbano, los diseminados o zonas urbanizables de Xàtiva.

El criadero de Bixquert que motivó una denuncia pública vecinal se encuentra en una zona cercana al polideportivo Club San Patricio. Consultado por este periódico a principios de mes, el responsable de las instalaciones defendió que tiene "todos los permisos legales" y que "no sabía nada" del expediente de revocación de la licencia.

"Los perros están activos todo el día, sobre todo en horas nocturnas. Los intensos ladridos nos despiertan, ya da igual que sean las dos, las tres o las cuatro de la mañana. También hemos de constatar los fuertes olores que se desprenden de orines y otros desechos, son muy desagradables. Las habitaciones en las que dormimos están a escasos metros del criadero. En verano hay días en los que no podemos tener las ventanas abiertas ni cenar en el exterior. Y cuando limpian, los olores se vuelven todavía más insoportables", relató una vecina del complejo a Levante-EMV.