Casi 1.500 familias logran una rebaja de 12 euros en la tasa del COR por tratar en casa los residuos orgánicos

Un total de 1.450 hogares de las cinco comarcas del Consorci de Residus V5 (COR) forman parte ya del programa de compostaje doméstico tras incorporarse en este primer semestre del año 180 nuevas familias, 65 de ellas de Enguera. Gracias a esta iniciativa, estas unidades fiscales obtendrán una bonificación de 12 euros en la tasa de tratamiento de residuos, al gestionar en sus propias viviendas los residuos orgánicos y evitar que lleguen a las plantas de tratamiento.

Esto supone una inversión de cerca de 18.000 euros destinada por el COR a fomentar esta práctica que reduce el volumen de residuos y, por tanto, los costes de tratamiento. El compostaje doméstico permite transformar restos de frutas, verduras, poda y otros residuos orgánicos de un hogar en un abono natural de alta calidad mediante las composteras facilitadas por el Consorcio.

De este modo, cerca de la mitad del contenido habitual de la bolsa de basura deja de convertirse en residuo y vuelve al suelo como un recurso útil, reduciendo además las emisiones derivadas del transporte y tratamiento de estos materiales. La fracción orgánica representa entre el 40 % y el 50 % de los residuos domésticos, por lo que su gestión en origen supone uno de los sistemas más eficaces para disminuir la cantidad de basura generada. Durante este año el programa ha seguido creciendo en distintos municipios del Consorcio.

Éxito en Enguera y Ontinyent

En Ontinyent se incorporaron nuevas familias tras las jornadas formativas organizadas durante los últimos meses y, como principal novedad, Enguera cuenta ya con 170 familias activas, después de sumar 65 nuevos hogares desde diciembre de 2025. En conjunto, el programa ha incorporado 180 nuevas familias a lo largo de 2026, consolidando el interés de la ciudadanía por este modelo de gestión sostenible.

Por su parte, el presidente del Consorci de Residus V5, Elio Cabanes, destaca que el crecimiento del programa refleja la implicación de la ciudadanía con una gestión más responsable de los residuos. "Las nuevas incorporaciones, especialmente en municipios como Enguera, demuestran que cada vez más vecinos entienden que los residuos orgánicos pueden convertirse en un recurso útil. Además del beneficio ambiental, quienes participan obtienen una reducción directa en su tasa, de manera que el esfuerzo individual también tiene una recompensa económica”.

El técnico de Compostaje del COR, Mikel Vela, recuerda que el programa comienza siempre con una sesión práctica en la que los participantes aprenden qué residuos pueden introducir en la compostadora, cómo mantener el equilibrio entre materia húmeda y seca y cómo obtener un compost de calidad.

"Los talleres tienen una excelente acogida allí donde se realizan porque la gente comprueba que es un proceso sencillo y que, con unos pequeños hábitos, consigue reducir considerablemente la basura que genera mientras obtiene un fertilizante natural para jardines y huertos", señala.

El compostaje doméstico forma parte de la estrategia del COR para avanzar hacia una economía circular, reducir la cantidad de residuos transportados a las plantas de tratamiento y fomentar la valorización de la materia orgánica en el propio lugar donde se genera. Esta práctica permite disminuir la huella de carbono, mejorar la calidad del suelo y reducir los costes asociados a la gestión de residuos, contribuyendo además al cumplimiento de los objetivos europeos de reciclaje y prevención.