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Reconocimientos institucionales

Albaida recupera la figura del Cronista Oficial 41 años después y nombra Hija Adoptiva a sor Amèlia

El pleno debatirá este jueves el nombramiento de María Luisa Plà Tormo como Cronista Oficial de Albaida y el reconocimiento a la difunta sor Amèlia por toda una vida de servicio a la ciudad

Sor Amelia y Maria Luisa Plà.

Sor Amelia y Maria Luisa Plà. / A.A.

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Albaida afronta este jueves un pleno con un marcado carácter institucional en el que se debatirán dos reconocimientos de especial relevancia para la ciudad. La corporación municipal someterá a votación la propuesta para nombrar Hija Adoptiva de Albaida a sor Amèlia y la designación de María Luisa Plà Tormo como Cronista Oficial, una figura que el municipio recuperaría 41 años después.

El Ayuntamiento propone conceder el título de Hija Adoptiva a sor Amèlia, fallecida en 2024, en reconocimiento a toda una vida de servicio, entrega y dedicación a Albaida, una trayectoria que ha dejado huella en varias generaciones de vecinos y que ahora recibiría el máximo reconocimiento institucional.

Por otra parte, el pleno también debatirá el nombramiento de María Luisa Plà Tormo como Cronista Oficial de Albaida, en reconocimiento a su labor de investigación, conservación y difusión de la historia y del patrimonio documental del municipio.

Albaida recupera una figura histórica tras más de cuatro décadas

La designación supondría además la recuperación de la figura del Cronista Oficial de Albaida, vacante desde el fallecimiento de Vicente Gil-Mascarell, hace 41 años.

Con este nombramiento, el consistorio pretende reforzar la protección de la memoria histórica local y garantizar la conservación y divulgación del patrimonio documental y cultural de Albaida, una función que tradicionalmente han desempeñado los cronistas oficiales en numerosos municipios valencianos.

Dos reconocimientos a personas clave para Albaida

Desde el Ayuntamiento destacan que ambas propuestas buscan poner en valor la trayectoria de dos personas que han contribuido de manera significativa a la vida de Albaida desde ámbitos muy diferentes.

Mientras sor Amèlia representa el compromiso social y humano con la ciudad a través de décadas de servicio, María Luisa Plà Tormo ha desarrollado una intensa labor de investigación histórica que ha permitido preservar y difundir el pasado de Albaida.

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Si las propuestas reciben el respaldo del pleno, el municipio incorporará una nueva Hija Adoptiva y volverá a contar con un Cronista Oficial, recuperando una institución que permanecía vacante desde hace más de cuatro décadas.

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