La cantante Gisela con un espectáculo con bandas sonoras de Disney protagoniza los actos musicales de las fiestas de Ontinyent

El parque de La Glorieta de Ontinyent volverá a convertirse en uno de los principales espacios de la Semana Grande de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent con una amplia programación musical organizada por el ayuntamiento para complementar la programación festera impulsada por la Societat de Festers, con la cantante Gisela y su espectáculo de bandas sonoras Disney entre las novedades más destacadas. La propuesta municipal incluirá seis días consecutivos de música y actuaciones para públicos de todas las edades, así como la celebración de la “Noche Grande”, que bate récord de participación con más de 450 personas inscritas en la cena popular.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, participaba junto con las regidoras de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, y de Mayores Activos, Imma López, en la presentación de una programación musical con la que en palabras del primer edil, “se intenta poder atraer todo tipo de público” porque “todas las personas y, por supuesto, también las personas mayores tengan al menos en La Glorieta un día en el cual puedan disfrutar al máximo”. Rodríguez animaba tanto la ciudadanía de Ontinyent como de las comarcas y otros puntos de la provincia de València a acercarse a la ciudad durante la Semana Grande.

Presentación de la programación musical de La Glorieta en las fiestas de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La regidora Àngels Muñoz, explicaba que la programación empezará el martes 18 de agosto, coincidiendo con el martes de la Verbena, con la celebración de la “Noche Grande”, una de las principales citas de la programación municipal. La jornada contará también con una de las novedades de este año, una gran discomóvil que empezará a la una de la madrugada y que estará especialmente dirigida al público joven, con el objetivo de alargar el ambiente festivo durante la noche.

El miércoles 19 de agosto, La Glorieta acogerá una propuesta especialmente pensada para el público familiar con la actuación de Gisela, conocida como “la voz de Disney”, que ofrecerá un espectáculo con las bandas sonoras más populares de las películas de Disney, “que va a ser muy especial”, señalaba Àngels Muñoz. La programación continuará el jueves 20 de agosto, coincidiendo con una de las jornadas más intensas de la Semana Grande, con una sesión de la discomóvil S.O.S. en La Glorieta. El viernes 21, coincidiendo con la noche de la Entrada Mora, será el turno de la Orquesta Mónaco, mientras que el sábado 22 de agosto la programación estará protagonizada por Fercho Energy, con su espectáculo Full Show, una propuesta especialmente dirigida al público joven. La programación musical municipal se cerrará el domingo 23 de agosto con la actuación de la Orquesta Montecarlo, que pondrá el punto final a seis días consecutivos de actividad musical a La Glorieta.

Noche para los mayores

Uno de los principales actos de la programación municipal será la “Noche Grande”, que este año batirá récord de participación con más de 450 personas inscritas en la cena popular, destacan desde el ayuntamiento. La iniciativa, organizada por la concejalía de Mayores Activos, tendrá lugar el martes 18 de agosto y volverá a reunir un numeroso grupo de personas en el marco de la Semana Grande. La regidora de Mayores Activos, Imma López, explicaba que la jornada empezará a las 19:30 horas con el espectáculo musical “Divas Rebeldes, de la ópera al pop”, protagonizado por tres voces y una banda de músicos en directo. La actuación estará abierta a toda la ciudadanía, con independencia de si se participa o no en la cena popular que tendrá lugar a las 21:30 horas, y que este año volverá a celebrarse en la parte baja de La Glorieta, en la calle Músic Vert. La velada se completará con la animación musical de Lorena y Esteban, que acompañarán los participantes durante la noche y mantendrán el ambiente festivo hasta muy entrada la madrugada.

La programación municipal se completará con otras medidas y servicios destinados a facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas. Así, el día de las Entradas, el ayuntamiento volverá a habilitar en el parque Mestre Ferrero una pantalla gigante y barras de restauración. El objetivo es ofrecer un punto próximo al recorrido donde poder hacer una pausa, cena o tomar algo durante el intervalo entre la finalización de la Entrada Cristiana y el inicio de la Entrada Mora, sin tener que desplazarse lejos y pudiendo continuar al mismo tiempo el seguimiento de las Entradas a través de la retransmisión en directo.

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Igualmente, el ayuntamiento también volverá a reforzar los servicios públicos durante los principales días de las fiestas. Así, se volverá a instalar el tráiler con servicios públicos en la calle Músic Vert, que estará disponible desde el jueves 20 hasta el lunes 24 de agosto, una iniciativa que el año pasado contó con una muy buena acogida por parte de la ciudadanía, recalcan desde el consistorio. Además, también se habilitarán servicios públicos en el parque Mestre Ferrero, que estarán disponibles durante la jornada del Alardo y el día de las Entradas, mientras que se dispondrán servicios químicos en diferentes puntos a lo largo de los recorridos festeros durante toda la Semana Grande.