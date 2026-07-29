La Diputació invertirá unos 650.000 euros en obras de mejora de la seguridad vial y la movilidad en la Vall d'Albaida

La Diputació de València continuará mejorando la seguridad vial, las conexiones entre municipios y la movilidad sostenible de la Vall d'Albaida con una inversión de 649.868,49 euros. Así ha quedado constatado después de que la Junta de Gobierno de la corporación provincial aprobara una ayuda directa al Ayuntamiento de Albaida, impulsada desde el área de Carreteras que dirige la vicepresidenta segunda y diputada Reme Mazzolari, para ejecutar un proyecto integral de mejora de infraestructuras viarias que beneficiará al conjunto de la comarca.

La subvención permitirá ejecutar diversas actuaciones para reforzar la seguridad vial y la conectividad de la comarca. El proyecto incluye la repavimentación de la carretera entre Albaida y El Palomar y la finalización del carril ciclopeatonal con alumbrado, una barrera física de separación entre el tráfico rodado y las personas usuarias y nuevo mobiliario urbano. También contempla la rehabilitación de la vía de servicio de la A-7 entre Aielo de Malferit y Ontinyent, así como la construcción de dos escolleras en el Camí del Forcall y en uno de sus ramales para estabilizar los taludes afectados por los temporales, recuperar la plataforma de los caminos y garantizar un paso seguro.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y líder de Ens Uneix en la corporación provincial, Natàlia Enguix, ha destacado que "esta inversión es una nueva muestra de que, cuando el municipalismo marca las prioridades del gobierno, las necesidades de nuestros pueblos se convierten en actuaciones reales. Hablamos de una actuación que hará más seguras las carreteras y caminos de la Vall d'Albaida, completará una infraestructura de movilidad sostenible muy esperada y mejorará las conexiones entre municipios, facilitando el día a día de la ciudadanía". Enguix también ha querido poner en valor el trabajo desarrollado desde el área de Carreteras, dirigida por la diputada de Ens Uneix Reme Mazzolari, "por la sensibilidad y el esfuerzo para dar respuesta a actuaciones muy necesarias para los municipios de la Vall d'Albaida".

Visita este viernes a Ontinyent

Precisamente, en el marco de esta implicación con la mejora de las infraestructuras viarias de la comarca, la vicepresidenta segunda y responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari, visitará este viernes, 31 de julio, Ontinyent para conocer de primera mano el resultado de las obras ejecutadas en el Camí de la Costa, una actuación financiada por la Diputació de València con una inversión de 490.000 euros que ha permitido mejorar la seguridad y las condiciones de circulación de esta vía estratégica.

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Para Enguix, "estas actuaciones dan respuesta a necesidades muy concretas de los municipios. Mejoraremos la seguridad en carreteras y caminos, completaremos una infraestructura de movilidad sostenible muy esperada y recuperaremos vías afectadas por los temporales para que vuelvan a prestar servicio con todas las garantías. En definitiva, son obras que mejorarán la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Vall d'Albaida". En este sentido, Enguix ha destacado que esta actuación forma parte del esfuerzo inversor que la Diputació está desarrollando en la Vall d'Albaida durante la actual legislatura. "La comarca tiene asignados más de 33 millones de euros a través del Pla Obert d'Inversions, 5,6 millones más que en el mandato anterior. Además, hay que sumar 16 millones de euros destinados a la mejora de carreteras y caminos y 21 millones de euros en ayudas directas para la Vall d'Albaida y Ontinyent, gracias al papel determinante de Ens Uneix en la Diputació de València", subrayan desde el partido municipalista. Enguix ha afirmado que "las cifras demuestran que el municipalismo da resultados. Cada inversión que llega a la Vall d'Albaida se traduce en más seguridad, mejores comunicaciones, más oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros pueblos. Seguiremos trabajando para que nuestra comarca continúe ocupando el lugar que le corresponde dentro de la provincia de València".