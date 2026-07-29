Llutxent lidera un ensayo sobre la mejora genética de las variedades tradicionales de tomate

Llutxent abandera la investigación sobre la mejora genética de las variedades tradicionales del tomate. La Estació Experimental Agraria de la localidad de la Vall d’Albaida ha reunido a investigadores y agricultores para explorar el potencial que ofrecen las diferentes variedades de esta hortaliza. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca colabora con la Universitat Politècnica de València (UPV), a través del Servicio de Transferencia Tecnológica, en la investigación sobre la mejora genética de las variedades tradicionales del tomate. Para trasladar al sector los avances de esta investigación, la conselleria organizó esta semana la Jornada Tècnica de Millora Genètica de Varietats Tradicionals de la Tomaca, en colaboración con el Grup de Conservació i Millora de Varietats Tradicionals Valencianes (COMAV) de la Universitat Politècnica de València.

Variedad de tomate en la Estació Experimental Agraria de Llutxent. / GVA

El director general de Política Agraria Común, Ángel Marhuenda, inauguró la jornada, en la cual destacó que “las variedades tradicionales forman parte del patrimonio agrícola de la Comunitat Valenciana y su mejora genética permite conservar ese legado al mismo tiempo que ofrece nuevas oportunidades de rentabilidad y diferenciación para nuestras explotaciones agrarias”.

En la jornada se congregaron investigadores, técnicos, estudiantes y agricultores con el objetivo de acercar al sector los resultados de la investigación desarrollada para recuperar, conservar y mejorar las variedades tradicionales de tomate de la Comunidad Valenciana. Marhuenda explicó que “estos programas de mejora genética permiten preservar la biodiversidad agrícola y obtener materiales que mantienen las calidades propias de las variedades tradicionales, al mismo tiempo que mejoran aspectos como su adaptación agronómica, la productividad y la calidad de los frutos y, de este modo, favorecer la conservación de un patrimonio varietal de gran valor y ampliar sus posibilidades de cultivo y comercialización”.

Uno de los principales ejes de la jornada se centró en la visita a las parcelas experimentales de la Estació Experimental Agraria de Llutxent, donde los asistentes pudieron conocer sobre el terreno el comportamiento agronómico y las características morfológicas de diferentes variedades tradicionales procedentes de la Vall d'Albaida. El director general de la PAC apuntó que “durante el recorrido hemos podido mostrar tanto los materiales originales como las líneas mejoradas obtenidas mediante programas de selección, lo cual permite comparar su adaptación al cultivo, la productividad y la calidad de los frutos”.

Variedades de la Vall d’Albaida

Las variedades protagonistas de esta edición han sido las de Agullent, Benissoda, Fontanars dels Alforins, Ontinyent y Quatretonda, representativas del patrimonio hortícola valenciano y ejemplo del potencial que ofrecen las variedades locales para diversificar la producción agrícola y generar más valor añadido para las explotaciones.

La jornada ofreció también la conferencia ‘‘La millora genètica de les varietats tradicionals de tomaca’, impartida por el catedrático de Producción Vegetal e investigador del COMAV de la UPV, el doctor Salvador Soler Aleixandre, quien abordó la conservación de la biodiversidad agrícola valenciana, la caracterización de estas variedades, los objetivos de los programas de mejora genética y las posibilidades que ofrecen estos materiales para producir tomates de elevada calidad agronómica, organoléptica y nutricional.

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Marhuenda también destacó la “necesaria colaboración entre la investigación, la administración y el sector agrario, que resulta esencial para que el conocimiento llegue a las explotaciones y se transforme en nuevas oportunidades para los agricultores, para favorecer una agricultura más competitiva y preparada para responder a los retos del futuro”. “El creciente interés de los consumidores por los productos locales, diferenciados y de alta calidad abre nuevas oportunidades para estas variedades tradicionales, la recuperación y la mejora de las cuales representan una alternativa para diversificar la producción agrícola, incrementar el valor añadido de las explotaciones y preservar el patrimonio agroalimentario de la Comunitat Valenciana”, finalizó Ángel Marhuenda.