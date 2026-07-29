Malestar entre las matronas del Hospital de Xàtiva: el Colegio de Enfermería denuncia "caos organizativo", sobrecarga y jornadas maratonianas en paritorios

El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV) ha puesto el foco en la situación organizativa del Servicio de Paritorio del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, que esta entidad describe como un "caos" donde las matronas están asumiendo una"importante sobrecarga de trabajo" durante el periodo estival debido a la falta de sustituciones para cubrir bajas y vacaciones.

En un comunicado remitido este miércoles, el Colegio sostiene que la Dirección de Enfermería está recurriendo de forma habitual a la realización de dobles turnos, incluso después de guardias nocturnas de doce horas, para garantizar la continuidad asistencial. El COENV considera que esta situación responde a una "falta de planificación" y reclama una gestión que permita anticiparse a las ausencias previsibles mediante la cobertura de la plantilla.

Según han trasladado las matronas a la organización colegial, "las necesidades del servicio se están utilizando como argumento para prolongar sus jornadas laborales y cubrir incidencias que, a su juicio, eran conocidas con antelación". Ante esta circunstancia, el Colegio recuerda que la normativa contempla la permanencia excepcional en el puesto de trabajo únicamente ante situaciones de emergencia sobrevenida y no como respuesta a problemas organizativos.

El COENV señala además que las profesionales habrían planteado antes del verano distintas alternativas para reorganizar el servicio, entre ellas la implantación de turnos de 24 horas con el compromiso de asumir las incidencias que pudieran surgir. Sin embargo, asegura que estas propuestas no fueron valoradas por la Dirección de Enfermería.

"Agravio comparativo"

Las matronas han alzado la voz al considerar que existe un trato desigual respecto a otros colectivos del mismo Departamento de Salud, a los que sí se les permiten fórmulas organizativas como turnos de 24 horas, sistemas de localización remunerada o coberturas entre compañeros.

En opinión del Colegio, esta situación ha provocado "un grave deterioro de las condiciones laborales del colectivo que también afecta a la seguridad de las pacientes y un creciente malestar entre las profesionales".

El COENV advierte de que prolongar la jornada de una matrona tras una guardia nocturna puede incrementar el riesgo de fatiga física y mental, especialmente en un área asistencial como el paritorio, donde las decisiones clínicas requieren un elevado nivel de atención.

Asimismo, la entidad colegial advierte de que varias profesionales han manifestado su intención de solicitar el traslado a otros departamentos cuando tengan oportunidad, al considerar que el actual modelo organizativo dificulta tanto la permanencia como la incorporación de nuevas especialistas al Hospital de Xàtiva.

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia solicita a la Conselleria de Sanidad y a la dirección del Departamento de Salud de Xàtiva que adopten medidas para reforzar la planificación de las plantillas y garantizar la cobertura de las ausencias previsibles, con el fin de evitar que las consecuencias recaigan sobre las profesionales.