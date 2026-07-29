La Mostra de Titelles inicia en Bellús su gira estival por diez municipios de la Vall d'Albaida

Bellús ha dado el pistoletazo de salida a la segunda edición de la Mostra de Titelles d'Estiu 2026, un ciclo cultural que llevará espectáculos gratuitos de circo y títeres a diez municipios de la Vall d'Albaida durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La plaza de la Iglesia acogió el estreno de la gira con la representación de "Royal Circ", de la compañía valenciana La Finestra Nou Circ, un espectáculo que combina malabares, equilibrios, acrobacias, música y humor y que reunió a público de todas las edades.

La iniciativa nació el pasado año con el objetivo de acercar la cultura y las artes escénicas a los municipios más pequeños de la comarca, transformando plazas y espacios públicos en escenarios al aire libre para disfrutar de espectáculos profesionales.

Desde La Finestra Nou Circ destacan la cercanía que ofrecen las representaciones de calle y la conexión directa que se crea con el público. La compañía defiende el circo como un lenguaje universal, accesible para todas las edades y capaz de convertir las plazas en lugares de encuentro, diversión y sorpresa.

Cultura para todos los pueblos de la Vall d'Albaida

La consejera de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Carolina Mengual, subrayó la implicación de los ayuntamientos participantes y del personal técnico que hace posible esta iniciativa, destacando que el proyecto permite que las localidades con menor población también puedan disfrutar de espectáculos profesionales durante el verano.

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat, Ismael Sanvíctor, aseguró que esta muestra refleja la vocación comarcal de la institución y su compromiso para garantizar que la cultura llegue en igualdad de condiciones a todos los municipios, además de contribuir a dinamizar la vida cultural de los pueblos.

Función en Bellús. / MMVA

Nueva etapa para la Mostra Internacional de Titelles

El inicio de la Mostra de Titelles d'Estiu coincide además con una nueva etapa en la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida (MIT), que incorpora a Lola Domingo como nueva directora artística.

Domingo afronta esta nueva responsabilidad con el objetivo de reforzar la identidad del festival, estrechar su vínculo con la comarca y aumentar su proyección dentro del panorama de las artes escénicas. La directora reivindica los títeres como una disciplina plenamente contemporánea, capaz de dialogar con otras expresiones artísticas y de conectar con públicos de todas las edades.

La renovación también alcanza a la identidad visual del festival, diseñada por el creativo valenciano Migue Martí, reconocido con premios como los Laus, ADCV, Type Directors Club y ADCE Awards.

Calendario de la Mostra de Titelles d'Estiu 2026

Tras su estreno en Bellús, la programación continuará con actuaciones gratuitas en distintos municipios de la Vall d'Albaida:

31 de julio: Guadassèquies – Royal Circ, de La Finestra Nou Circ (Plaza Esperanza, 20.30 horas).

Guadassèquies – Royal Circ, de La Finestra Nou Circ (Plaza Esperanza, 20.30 horas). 1 de agosto: Terrateig – Royal Circ (Plaza de la Font, 20.30 horas).

Terrateig – Royal Circ (Plaza de la Font, 20.30 horas). 2 de agosto: Pinet – Juga!, de La Trócola Circ (Plaza del Ayuntamiento, 22.30 horas).

Pinet – Juga!, de La Trócola Circ (Plaza del Ayuntamiento, 22.30 horas). 16 de agosto: Bufali – Juga! (Plaza de la Hispanidad, 22.30 horas).

Bufali – Juga! (Plaza de la Hispanidad, 22.30 horas). 17 de agosto: Aielo de Rugat – Royal Circ (Plaza de la Iglesia, 19.30 horas).

Aielo de Rugat – Royal Circ (Plaza de la Iglesia, 19.30 horas). 30 de agosto: Atzeneta d'Albaida – Juga! (Plaza del Calvario, 20.00 horas).

Atzeneta d'Albaida – Juga! (Plaza del Calvario, 20.00 horas). 18 de septiembre: Benissuera – Juga! (Plaza Mayor, 19.00 horas).

Benissuera – Juga! (Plaza Mayor, 19.00 horas). 25 de septiembre: Benissoda – Juga! (Campo de fútbol sala, 19.30 horas).

Benissoda – Juga! (Campo de fútbol sala, 19.30 horas). 26 de septiembre: Carrícola – Royal Circ (Plaza de la Constitución, 18.30 horas).

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Con esta segunda edición, la Mostra de Titelles d'Estiu consolida una propuesta cultural que acerca el teatro, el circo y los títeres a los municipios de la Vall d'Albaida, fomentando el acceso a la cultura y dinamizando los espacios públicos durante el verano