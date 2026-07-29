El Prebenjamí A del Ciutat de Xàtiva CFB hace historia y disputará la Final Diamant del Cotif Promeses

El equipo Prebenjamí A del Ciutat de Xàtiva CFB disputará la Final Diamant del Cotif Promeses. El equipo setabense ha hecho historia al llegar al partido decisivo por el título de este tradicional torneo de fútbol de verano y esta noche (22.40 horas) jugará en Els Arcs de l'Alcúdia frente al València CF, culminando un torneo extraordinario y una temporada para el recuerdo.

Después de una trayectoria impecable, los jugadores del equipo de CDX disputarán esta noche la Final Diamant del prestigioso Cotif Promeses, la máxima categoría del torneo, ante el València CF. El partido tendrá lugar a las 22.40 horas en el Estadio Municipal Els Arcs de l'Alcúdia, escenario de las grandes finales del torneo.

El Cotif Promeses reunía 14 equipos en un innovador formato Champions, con un grupo único en que cada equipo disputaba cuatro partidos ante rivales diferentes. Una vez finalizada esta primera fase, la clasificación determinaba a qué final accedía cada equipo. El Ciutat de Xàtiva CFB completó una fase inicial espectacular, acabando primero de la clasificación general, incluso por delante de equipos como el València CF o la D Academy, equipo entrenado por el histórico jugador Dani Parejo, hecho que le permitió acceder a la Fase Diamant, reservada a los equipos con mejor rendimiento del torneo.

Tabla de clasificación del Cotif, con el Ciutat de Xàtiva CFB en la primera posición. / Ciutat de Xàtiva CFB

En la primera fase del torneo, el Prebenjamí A del CDX se impuso por 8-2 al Alberic CF, ganó 7-2 al Acatec València, venció por 5-4 al Sigma Football Academy y superó por 4-3 al D Grit Academy. Ya en las eliminatorias, los setabenses continuaron demostrando su carácter competitivo. En los cuartos de final, superaron el Interfutur Performance Academy por 3-1. Posteriormente, en unas semifinales llenas de emoción ante el Algemesí CF, el partido finalizó con empate 3-3, resolviéndose en la tanda de penaltis con victoria del Ciutat de Xàtiva CFB por 2-1. Ahora, el premio será luchar por el título de campeón ante el València CF, clasificado desde la otra parte del cuadro.

Una generación que no deja de superarse

La clasificación para la Final Diamant no es fruto de la casualidad. Este equipo Prebenjamí A llega al Cotif después de completar una temporada excepcional, proclamándose campeón de la Primera FFCV prebenjamín, Grupo 3, con unos registros espectaculares: 139 goles a favor. Además, esta es la misma generación que ya conquistó el campeonato de liga la temporada pasada, confirmando una evolución constante y una enorme capacidad de superación.

Noticias relacionadas

Pero, más allá de los resultados, el club setabense pone el foco en que "el Ciutat de Xàtiva CFB continúa fiel a su modelo de formación, basado en acompañar a cada jugador en su desarrollo deportivo y personal, ofreciéndoles nuevos retos que les permiten continuar aprendiendo, competir ante los mejores y, sobre todo, disfrutar del fútbol. Llegar a una final de un torneo del prestigio del Cotif Promeses, compartiendo escenario con algunas de las mejores canteras y academias del panorama nacional e internacional es una muestra del trabajo que se desarrolla día a día al club", resaltan. El CDX afirma que "esta noche habrá un campeón. Pero, sea cual sea el resultado, este grupo de jugadores ya ha conseguido un hito extraordinario y ha demostrado que, con trabajo, humildad e ilusión, los sueños también se pueden jugar. Enhorabuena, equipo. Todo el Ciutat de Xàtiva CFB está con vosotros. Disfrutad de la final", expresan desde la entidad deportiva de Xàtiva.