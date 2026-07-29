Sale ileso tras incendiarse su vivienda en la plaza de la Seu de Xàtiva

Los bomberos han extinguido un incendio originado en la madrugada de este miércoles en el segundo piso de una casa de la plaza de la Seu de Xàtiva. El aviso al 112 se recibió alrededor de las 2.30 horas.

Cuando los agentes de la Policía Local llegaron hasta el lugar de los hechos, el único inquilino de la vivienda se encontraba en la calle tras haber conseguido salir a tiempo por su propio pie cuando vio que su domicilio se quemaba. No ha habido daños personales.

El piso en el que se inició el fuego ha quedado calcinado. Tras el suceso, saltaron las alarmas porque las llamas salían de forma espectacular por una de las ventanas. En el interior del domicilio había numerosos enseres, basura y trastos acumulados que avivaron el incendio. Al parecer, la vivienda carecía de luz eléctrica y en el interior había diversas velas encendidas, por lo que se baraja que estas pudieron ser la causa del fuego, que también movilizó a la Policía Nacional.

Evaluación de daños

Desde los Servicios Sociales municipales ofrecieron una alternativa habitacional al inquilino de la vivienda, pero este declinó la propuesta indicando que iba a dormir en casa de un amigo. El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Xàtiva está revisando en qué estado se encuentra la casa y evaluando los posibles daños por si resultara necesario desplegar algún tipo de actuación para asegurar la estabilidad de la edificación.

En la mañana de este martes, vecinos de la plaza han vuelto a dar el aviso a Emergencias porque salía humo del inmueble, aunque las llamas no se han llegado a reavivar y el incidente ha quedado solucionado.