Sale a la venta la casa más cara de Xàtiva: un palacete modernista del siglo XX en la Avenida Selgas

Se anuncia como un espectacular palacete, una "villa de lujo" que "conserva la esencia de las grandes casas señoriales valencianas". Consta de 808 metros cuadrados construidos en tres alturas y se ha convertido en la propiedad más cara de cuantas se ofertan actualmente en Xàtiva. El edificio residencial, de estilo modernista, rehabilitado y muy bien conservado, se ubica en plena Avenida Selgas y ha salido a la venta valorado con un precio inicial de 2,2 millones de euros.

El inmueble ha destronado a la gran casa de la Plaça de la Trinitat ubicada en una parte del antiguo convento medieval de trinitarios, que durante mucho tiempo ha encabezado el ranking de precios de los principales portales inmobiliarios en la ciudad: su coste está cuantificado en 1,9 millones de euros y continúa en venta. Curiosamente, este edificio contiguo al archivo municipal prácticamente linda por la parte trasera con el de Selgas, que a su vez está construido en una parte del histórico huerto de los trinitarios.

La residencia figura en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan Especial del Casco Histórico de Xàtiva (pendiente de aprobación definitiva), con un grado de protección parcial. Según detalla la ficha patrimonial municipal, se trata de una casa urbana de carácter residencial, construida en el siglo XX, que conserva buena parte de sus elementos arquitectónicos originales y se asienta sobre una gran parcela de más de 500 m2 con patio interior. Una inmobiliaria valenciana la comercializa en exclusiva.

Una mujer pasa por delante del antiguo convento de los Trinitarios, a la venta en Xàtiva por 1,9 millones de euros. / Perales Iborra

Un edificio protegido en una de las avenidas más emblemáticas

El edificio responde a la tipología de las grandes viviendas burguesas levantadas durante las primeras décadas del siglo pasado en la entonces nueva avenida Selgas, una de las zonas de expansión de la ciudad.

La ficha del Plan Especial destaca que la vivienda cuenta con tres alturas, una amplia andana y mantiene la estructura tradicional de muros de carga y vigas de madera. También conserva numerosos elementos originales, como el portón principal de hierro y vidrio con arco de medio punto, la carpintería de madera, los balcones con cerrajería metálica y parte de la ornamentación de la fachada, especialmente los recercados de huecos, impostas y cornisas. El catálogo municipal considera que el inmueble presenta un buen estado de conservación y establece la obligación de preservar sus principales valores arquitectónicos en futuras intervenciones.

Protección patrimonial

La catalogación implica que cualquier reforma deberá respetar los elementos protegidos del edificio. Entre los componentes de mayor interés figuran la volumetría principal, la cubierta, la andana, los huecos originales, el portón, la carpintería y la cerrajería, mientras que otros elementos añadidos posteriormente, como parte del zócalo o algunas instalaciones, tienen menor relevancia patrimonial.

El anuncio inmobiliario presenta la propiedad como un inmueble de grandes dimensiones, con múltiples posibilidades de rehabilitación y un "enorme potencial" para desarrollar "un hotel boutique, una casa rural de alto nivel, una sede institucional, una clínica privada, un espacio para eventos o una inversión patrimonial de gran recorrido, aprovechando su ubicación privilegiada. Las imágenes muestran una cuidadosa y lujosa decoración interior y un asombroso patio. El edificio dispone de 9 habitaciones y 5 baños, además de numerosos salones, despachos, cocinas, zonas auxiliares, balcones, terrazas y espacios polivalentes.

La salida al mercado de este edificio vuelve a poner el foco sobre el patrimonio residencial de Xàtiva, una ciudad que conserva algunos de los mejores ejemplos de arquitectura burguesa de finales del siglo XIX y principios del XX en la provincia de Valencia, aunque pocas propiedades de estas características llegan a comercializarse públicamente.