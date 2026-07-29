STEPV tacha de "provocadora y divisoria" la encuesta para cambiar el nombre del IES de l'Alcúdia de Crespins

El sindicato STEPV-Intersindical Valenciana ha expresado su rechazo a la propuesta promovida por el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins para cambiar el nombre del IES Isabel-Clara Simó, una iniciativa que ha generado un amplio debate mucho más allá de las fronteras del municipio y que en las últimas semanas ha motivado pronunciamientos de entidades culturales, educativas y literarias en defensa de la actual denominación.

La organización sindical trasladó su postura durante la última reunión extraordinaria del Consell Escolar Municipal (CEM) celebrada este martes, en la que defendió mantener el nombre del instituto, aprobado por unanimidad por este mismo órgano en el año 2020. A juicio de esta entidad, la encuesta vecinal promovida por el ayuntamiento es "provocadora, divisoria y antidemocrática".

STEPV recuerda que el Consell Escolar Municipal es el órgano de participación en el que están representados los distintos sectores de la comunidad educativa y subraya que la elección del nombre del centro fue fruto de un acuerdo unánime hace seis años.

Críticas a la consulta impulsada por el Ayuntamiento

En su comunicado, el sindicato cuestiona la consulta abierta por el consistorio para recoger la opinión de la ciudadanía sobre un posible cambio de denominación del instituto. A juicio de STEPV, esta iniciativa ha generado una polémica que considera innecesaria y ha provocado la reacción de diferentes colectivos culturales tanto dentro como fuera de la localidad.

El sindicato sostiene que la propuesta responde a una cuestión de carácter ideológico y considera que existen otras prioridades para el municipio. Asimismo, defiende que Isabel-Clara Simó constituye una de las figuras más relevantes de la literatura y la cultura valencianas, por lo que entiende que su nombre sigue siendo adecuado para identificar al centro educativo.

Defensa del acuerdo adoptado en 2020

STEPV también manifiesta que modificar ahora la denominación supondría dejar sin efecto una decisión adoptada por el Consejo Escolar Municipal en 2020, órgano que considera la máxima representación de la comunidad educativa local.

En este sentido, el sindicato afirma que el reconocimiento a Isabel-Clara Simó situó en su momento a l'Alcúdia de Crespins entre los primeros municipios en homenajear a la escritora poniéndole su nombre a un centro público tras su fallecimiento en 2020.

La posible modificación del nombre del IES Isabel-Clara Simó continúa generando reacciones. En las últimas semanas, diversas asociaciones culturales, escritores, docentes y otras entidades también han expresado públicamente su postura a favor de mantener la denominación actual, mientras el Ayuntamiento defiende la apertura del proceso para estudiar un posible cambio.