Xàtiva ya depura las aguas fecales del Mistero: la puesta en marcha de la Edar evitará los vertidos incontrolados

Las aguas residuales de la urbanización del Mistero, en la zona de residencias diseminadas de Bixquert, ya han comenzado a depurarse adecuadamente después de que el Ayuntamiento de Xàtiva haya completado las obras de reparación y puesta en marcha de la estación depuradora (EDAR), que había sufrido actos vandálicos y presentaba un grave estado de deterioro que impedía su actividad normal.

Según ha confirmado a este diario el concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig, la instalación ya se encuentra en funcionamiento, aunque todavía se están realizando los últimos ajustes técnicos para optimizar el servicio.

La actuación permite dar respuesta al requerimiento formulado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que había instado al consistorio a adoptar medidas urgentes después de detectarse vertidos de aguas residuales a un barranco sin el adecuado tratamiento correspondiente.

A principios de este mes, el ayuntamiento encargó las obras mediante un contrato menor a la empresa Global Omnium Medioambiente, por un importe de 23.751,45 euros (IVA incluido).

Los trabajos han consistido en la renovación de diferentes instalaciones hidráulicas y eléctricas, la sustitución de tuberías y válvulas, la revisión de los equipos de la planta y la puesta en marcha de la depuradora, que ahora vuelve a prestar servicio a la urbanización.

Respuesta al requerimiento de la CHJ

La urbanización del Misterio ha experimentado un crecimiento exponencial de chalés en los últimos años. La depuradora de esta zona, que presentaba un estado de semiabandono, nació con deficiencias desde el principio por los problemas con el agente urbanizador que desarrolló el programa urbanístico de esta área residencial en 2006.

En 2013, La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya exigió Ayuntamiento de Xàtiva que pusiera remedio a los vertidos incontrolados de aguas fecales sobre un barranco protegido y, ese mismo año, el consistorio promovió una pequeña obra para adecuar el sistema al cumplimiento de los parámetros de vertido necesarios. Sin embargo, como publicó Levante-EMV en 2024, hasta ahora la depuradora únicamente filtraba el agua residual, pero no ofrecía un tratamiento óptimo de la materia orgánica evacuada al alcantarillado. La concejalía de Obras y Agua se marcó como prioridad regularizar y poner a punto las estaciones de tratamiento de urbanizaciones aisladas y pedanías.

Con la entrada en funcionamiento de la instalación del Mistero, el consistorio da cumplimiento a este requerimiento y recupera un servicio esencial para esta urbanización, con el propósito de evitar nuevos vertidos, cumplir la normativa y mejorar la protección medioambiental.