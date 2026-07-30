El alcalde de Ontinyent destaca que el traslado de la Beneficencia al nuevo centro "abre una nueva etapa en la atención a mayores"

La Residencia de la Beneficencia de Ontinyent culmina este viernes su traslado a las nuevas instalaciones ubicadas en la calle de las Monges Carmelites, en el barrio del Llombo. El nuevo edificio permitirá ampliar de manera significativa la capacidad del centro, pasando de 41 plazas a un total de 97 plazas, al tiempo que ofrecerá unas instalaciones más modernas, luminosas y adaptadas a las necesidades actuales de las personas usuarias.

El alcalde de Ontinyent y presidente de la Fundación del Santo Hospital de la Beneficencia, Jorge Rodríguez, ha puesto en valor la culminación de un proyecto que, según ha destacado, “abre una nueva etapa en la atención a las personas mayores de Ontinyent”. Rodríguez ha señalado que “hoy podemos decir que aquello que durante tanto tiempo ha sido un proyecto es ya una realidad”, y ha remarcado que el traslado a las nuevas instalaciones “supone un salto cuantitativo y cualitativo muy importante, porque nos permitirá disponer de más plazas y, al mismo tiempo, ofrecer a las personas residentes un entorno mucho más adecuado, moderno y confortable”.

El presidente de la Fundación ha destacado también que la puesta en funcionamiento del nuevo edificio es el resultado de la suma de esfuerzos de la propia institución, las diferentes administraciones públicas y varias entidades que han contribuido a hacer posible la actuación. La nueva residencia ha supuesto una inversión global próxima a los 9 millones de euros, con aportaciones de diferentes instituciones. Entre estas, destacan los 1,5 millones de euros aportados por la Diputació de València, los 800.000 euros comprometidos por el Ayuntamiento de Ontinyent y los 750.000 euros de la Generalitat Valenciana, así como la colaboración de Caixa Popular, que ha contribuido con un convenio de 110.000 euros destinado a la financiación del mobiliario, además de poner a disposición de la Fundación servicios financieros en condiciones especiales. A estas aportaciones se suma ahora una nueva ayuda de la Generalitat Valenciana: La Fundación del Santo Hospital de la Beneficencia ha recibido esta misma semana la aprobación de una subvención de 103.510,83 euros, correspondiente a la línea de ayudas de la Generalitat para la infraestructura y la equipación de los centros de servicios sociales para 2026.

La regidora de Política para las Personas y Sanidad, Paula Soler, ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento de Ontinyent a la Fundación, que se concreta en una aportación distribuida a lo largo de ocho años. En este sentido, ha explicado que el convenio de colaboración firmado inicialmente en 2022 ha sido modificado para adaptarlo e incluir una aportación municipal de 120.000 euros anuales durante los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029, hasta llegar a los 800.000 euros acumulados en ese año.

Nuevo edificio

Las instalaciones del nuevo edificio, situado al número 13 de la calle de las Monges Carmelites, en el barrio del Llombo, cuentan con espacios más amplios, luz natural y una distribución basada en unidades o núcleos de convivencia más reducidos, con capacidad aproximada para entre 15 y 25 personas, para favorecer una atención más personalizada y una convivencia más próxima. El centro dispone de 36 habitaciones dobles y 25 individuales, así como de espacios comunes y zonas de ocio y recreo, pequeñas terrazas y un gimnasio. El edificio cuenta también con un gran espacio multifuncional central y diferentes servicios y dependencias de enfermería y atención médica, despachos, cocina, vestuarios, almacenes e instalaciones técnicas.

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La ubicación de la nueva residencia es también uno de los elementos destacados del proyecto, puesto que permite una plena integración en el tejido urbano del barrio del Llombo, con una ubicación próxima al centro cívico, la plaza del Mercado y diferentes parques y espacios públicos. El gerente de la Fundación del Santo Hospital, Jordi Pallarés, ha expresado la satisfacción de ante la culminación del proyecto, manifestando que “estamos tremendamente contentos y satisfechos de que el proyecto haya fructificado”, destacando que el objetivo es “mantener la esencia de la Beneficencia y el trabajo que se viene haciendo en esta entidad desde el siglo XIV”, concluía.