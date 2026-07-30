La CHJ supervisa el río Clariano tras el episodio de contaminación por el incendio de la planta de reciclaje de Aielo

El incendio que el pasado 11 de julio arrasó la planta de reciclaje de Reciclajes Guerola, en Aielo de Malferit, provocó un episodio de contaminación en el tramo del río Clariano situado entre la depuradora de esta localidad y la desembocadura con el río Albaida.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha confirmado a Levante-EMV que el agua contaminada originada durante las labores de extinción acabó llegando al río, motivo por el que la entidad mantiene abiertas diferentes labores de control y seguimiento de la evolución de la calidad del agua y del posible impacto sobre el ecosistema fluvial.

Según explican fuentes del organismo de cuenca, se han tomado muestras del río para analizar su composición y determinar el alcance de la contaminación. La última analítica se captó en la madrugada de este mismo miércoles. Además, la CHJ requirió a la empresa responsable de la planta que realizara de forma urgente las tareas de limpieza del cauce. La propia Confederación precisa que tiene constancia de que estos trabajos se están ejecutando.

Un pez muerto en el cauce. / A

Por su parte, desde Reciclajes Guerola confirman que ya han estado desplegando actuaciones de limpieza en el río. Según explican fuentes de la empresa, durante la pasada semana dos operarios estuvieron realizando estas labores.

No obstante, será la Confederación Hidrográfica del Júcar la que determine, tras el análisis de las últimas muestras recogidas y supervisadas las actuaciones realizadas, si son necesarias nuevas medidas de restauración ambiental.

Un incendio de gran magnitud

Vecinos de la zona han señalado la aparición de peces y aves muertos en la zona del vertido. Un pastor también ha avisado del fallecimiento de varios ejemplares de cabras que pastan habitualmente en las inmediaciones del cauce. Sin embargo, este diario comprobó ayer sobre el terreno que la situación de la fauna piscícola que habita el enclave es ahora mismo de normalidad. Sí que se identificó algún cadáver de pez, pero de forma residual.

El origen de este episodio se remonta al espectacular incendio declarado el pasado 11 de julio en las instalaciones de Reciclajes Guerola, un fuego que movilizó un amplio dispositivo de emergencias y generó una enorme columna de humo visible desde numerosos municipios de La Vall d'Albaida y comarcas vecinas.