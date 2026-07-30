La Diputació aprueba la financiación de la futura biblioteca de Agullent con una aportación de 436.000 euros

La Diputació de València ha aprobado la financiación de las obras de adecuación del futuro edificio que acogerá la Biblioteca Municipal ‘Ramon Haro Esplugues’ de Agullent, una actuación incluida en el último decreto del Pla Obert d'Inversions 2024-2027. Con esta resolución, el consistorio contará con una aportación provincial de 436.000 euros, a los cuales el Ayuntamiento de Agullent sumará una aportación municipal de 108.640,17 euros, hasta completar una inversión de 544.640,17 euros destinada a ejecutar el proyecto de rehabilitación del inmueble situado en la calle Mayor. Este edificio fue adquirido previamente por el ayuntamiento con una inversión de 140.000 euros, también financiada a través del Pla Obert de la Diputació.

Edificio que albergará la futura Biblioteca Municipal de Agullent. / Ajuntament Agullent

El proyecto permitirá trasladar la Biblioteca Municipal ‘Ramon Haro Esplugues’ a unas instalaciones más amplias, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales, mejorando así el servicio bibliotecario y ofreciendo nuevos espacios para la lectura, el estudio y las actividades culturales. Además, el nuevo edificio se convertirá en un espacio polivalente que también albergará la sede de la Junta de Festes de Moros i Cristians de Agullent y dispondrá de salas destinadas a reuniones y actividades de las entidades locales, reforzando su papel como punto de encuentro de la vida asociativa del municipio.

Después de la aprobación de la financiación, el Ayuntamiento de Agullent ya está coordinando las primeras actuaciones previas al inicio del proyecto. En estos momentos se están llevando a cabo las visitas técnicas al edificio con el personal técnico municipal para avanzar en la definición de los trabajos y preparar toda la documentación necesaria. El ayuntamiento espera que próximamente puedan iniciarse los trámites de licitación de las obras, un paso fundamental para hacer realidad una infraestructura muy esperada que ampliará los servicios culturales del municipio y ofrecerá nuevos espacios de convivencia para las asociaciones de Agullent.

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Proyecto estratégico

El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha valorado muy positivamente la aprobación de la financiación y ha destacado que “este es un proyecto estratégico para el futuro de nuestro pueblo, porque nos permitirá dotar Agullent de una biblioteca moderna y accesible, pero también de un espacio que reforzará el tejido asociativo y cultural del municipio”. Muñoz ha señalado que “después de años de trabajo para hacer posible esta iniciativa, ahora entramos en una fase decisiva. Estamos avanzando en todos los trabajos previos para que los trámites de licitación puedan iniciarse lo antes posible y este proyecto se convierta muy pronto en una realidad”.