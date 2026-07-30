La dirección de Enfermería del hospital de Xàtiva rechaza las acusaciones de falta de planificación y defiende la gestión para garantizar la asistencia en el Paritorio

La Dirección de Enfermería del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent ha respondido al comunicado emitido por el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV), que denunció una supuesta falta de planificación en la organización del Paritorio del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva durante el periodo estival. El departamento rechaza "categóricamente" esas acusaciones y sostiene que la asistencia a las mujeres gestantes y a los recién nacidos "ha estado garantizada en todo momento".

En un comunicado remitido este jueves, la Dirección de Enfermería lamenta que el COENV hiciera públicas sus críticas "sin haber solicitado previamente información" ni haber contrastado la situación con los responsables del departamento.

"La objetividad, el rigor y la responsabilidad institucional exigen una valoración completa de cualquier situación antes de emitir conclusiones públicas", señala el escrito.

Niega una falta de planificación

La Dirección de Enfermería sostiene que la organización de los recursos humanos se planifica con meses de antelación, incluyendo la programación de vacaciones, las sustituciones previstas y las incidencias habituales.

Como argumento, asegura que solicitó en tiempo y forma los módulos de sustitución para el verano y que estos fueron autorizados por la Conselleria de Sanidad, por lo que considera que "no puede sostenerse la existencia de una falta de previsión".

No obstante, admite que el departamento se enfrenta a una escasez estructural de matronas, una situación que, afirma, afecta también a otros departamentos sanitarios de la Comunitat Valenciana.

Según explica, esta falta de especialistas limita la capacidad para cubrir determinadas ausencias cuando no existen profesionales disponibles para ser contratados.

"Es un departamento de difícil cobertura"

La Dirección recuerda además que el Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent fue declarado por la Conselleria como zona de difícil cobertura, precisamente para facilitar la incorporación de nuevos profesionales mediante incentivos.

En este sentido, rechaza que las dificultades para captar matronas sean consecuencia del modelo organizativo del hospital y las atribuye a un problema generalizado en el sistema sanitario.

Rechaza las jornadas ordinarias de 24 horas

Uno de los principales puntos de discrepancia hace referencia a la propuesta planteada por las matronas para implantar jornadas ordinarias de 24 horas.

La Dirección de Enfermería asegura que esa posibilidad fue estudiada desde el punto de vista técnico y jurídico, pero finalmente fue descartada por considerar que no se ajusta a la normativa sobre jornada laboral, tiempos de descanso y prevención de riesgos laborales.

Además, sostiene que un sistema de este tipo no resolvería los problemas de cobertura y podría incluso incrementar los riesgos derivados de la fatiga profesional en un servicio especialmente sensible como el Paritorio.

El comunicado recuerda, asimismo, que hace aproximadamente dos años se eliminaron este tipo de jornadas precisamente para reforzar la seguridad tanto de los profesionales como de los pacientes.

Respuesta a las críticas del Colegio

La Dirección de Enfermería también niega que exista un trato discriminatorio hacia las matronas respecto a otros colectivos profesionales y sostiene que las distintas fórmulas organizativas responden a las características específicas de cada categoría sanitaria.

Asimismo, afirma que todas las propuestas presentadas por las matronas fueron escuchadas, analizadas y valoradas, aunque no todas pudieron ser aceptadas.

El escrito también critica que el comunicado del COENV utilizara el término "guardias nocturnas de doce horas", al considerar que se trata de una expresión incorrecta, ya que, según la Dirección, las matronas realizan jornadas ordinarias nocturnas dentro de su planificación laboral y no guardias.

Llamamiento al diálogo

La Dirección de Enfermería concluye mostrando su disposición a mantener un diálogo con las profesionales, sus representantes y el Colegio Oficial de Enfermería para buscar soluciones a los problemas de personal.

Al mismo tiempo, lamenta que el conflicto se haya trasladado al ámbito público mediante afirmaciones que, a su juicio, "no reflejan la totalidad de las circunstancias concurrentes".

"La prioridad de esta Dirección ha sido, es y seguirá siendo garantizar una asistencia segura, continua y de calidad a las mujeres y recién nacidos del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent", concluye el comunicado.