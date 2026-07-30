Polémica
La editorial Bromera también sale en defensa de Isabel-Clara Simó: "Forma parte del patrimonio cultural del pueblo valenciano"
La editorial valenciana reclama que los autores no sean utilizados como arma política y reivindica a la escritora como "una figura imprescindible" de la literatura, la educación y la cultura valencianas
La editorial Bromera ha salido en defensa del legado de Isabel-Clara Simó en plena polémica por el cambio de nombre del instituto de l'Alcúdia de Crespins, promovido por el ayuntamiento de esta localidad. La empresa editorial ha reclamado que las instituciones públicas dejen al margen de la confrontación política a los escritores valencianos y ha reivindicado a la autora alcoyana como "patrimonio literario, educativo y cultural del pueblo valenciano".
En un comunicado difundido este jueves, Bromera expresa su "firme compromiso con la defensa del patrimonio literario, educativo y cultural del pueblo valenciano" y define a Isabel-Clara Simó como "una de las figuras más destacadas de nuestras letras y una autora imprescindible para entender la literatura contemporánea, la promoción de la lectura y la construcción de una cultura crítica, plural y comprometida".
La editorial considera que cuestionar los méritos de la escritora o relativizar su legado supone menospreciar una de las voces fundamentales de la cultura valenciana.
"Los autores no pueden ser un instrumento de confrontación"
Bromera recuerda además el papel que desempeñan los centros educativos y las bibliotecas como espacios de transmisión del conocimiento y de la memoria colectiva.
A su juicio, el nombre de un centro educativo no constituye una simple denominación administrativa, sino que representa un reconocimiento a aquellas personas que han contribuido de forma decisiva al desarrollo cultural y educativo de la sociedad.
En este sentido, la editorial se suma a la línea marcada por el manifiesto firmado recientemente por escritores y escritoras de las comarcas centrales valencianas en defensa del legado de Isabel-Clara Simó.
"Defender a Isabel-Clara Simó es defender nuestra memoria cultural"
El comunicado concluye con un llamamiento a todas las administraciones públicas para que dejen de utilizar a los autores valencianos como instrumento de confrontación política.
La editorial concluye que "defender a Isabel-Clara Simó es defender una parte esencial de nuestra memoria cultural", así como la literatura, la educación y el legado de quienes han contribuido a construir la cultura valenciana a través de sus obras.
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