Accidente laboral
Fallece un hombre de 35 años de Xàtiva al volcar con su camión en una explotación de arcilla de Barxeta
El equipo médico desplazado hasta el lugar de los hechos no ha podido hacer nada por salvar la vida del joven, que se encontraba realizando maniobras con material pesado cuando ha ocurrido el accidente
Un joven de 35 años de edad, natural de Xàtiva, ha fallecido este viernes en un trágico accidente laboral cuando se encontraba realizando maniobras a bordo de un camión basculante en una explotación minera de arcilla conocida como el Collado de la Tórtola, ubicada en el término municipal de Barxeta, a la altura del Barranco de Cebeda.
Según las fuentes consultadas por este diario, el camión con la pesada carga que transportaba en desplazamiento habría volcado cuando tenía el volquete levantado, cayendo encima del conductor, que ha fallecido en el acto.
Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente a las 8.38 horas de la mañana. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia medicalizada SAMU. Sin embargo, el equipo médico solo ha podido confirmar la muerte del hombre, que trabajaba para una empresa de transporte de la Canal de Navarrés. El desgraciado accidente ha provocado un hondo pesar entre compañeros, familiares y amigos.
Maniobras peligrosas
Este tipo de accidentes son recurrentes en las canteras, debido a la gran cantidad de kilos de tierra que transportan los camiones, que deben realizar peligrosas maniobras para descargar el material. A la explotación minera se llega por la carretera de Llocnou d'en Fenollet y se encuentra antes de entrar a Barxeta.
En abril de este año, otro vecino de Xàtiva de 32 años falleció a bordo de una grúa mientras intentaba levantar un tractor que había volcado horas antes en un camino rural perteneciente al término municipal de Vallada.
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