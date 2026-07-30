Fontanars dels Alforins celebrará su centenario como pueblo

Fontanars dels Alforins celebrará el próximo 2027 el centenario de su nacimiento como pueblo. Una efeméride que el ayuntamiento quiere festejar con varias acciones conmemorativas y en las que el consistorio está trabajando ya, tratando de implicar a otras administraciones, como la Diputació de València. El presidente de la entidad provincial, Vicent Mompó, ha recibido este jueves al alcalde de Fontanars dels Alforins, Julio Biosca, quien le ha trasladado que el municipio de la Vall d’Albaida celebrará el año que viene su centenario. “Queremos hacer partícipe a la Diputació, invitarla a que pueda participar y nos pueda ayudar”, ha explicado Biosca, quien ha calificado la reunión de “cordial” porque “nos han recibido con los brazos abiertos”.

Mompó y Biosca en la reunión en la Diputació de València. / Raquel Abulaila

Entre las acciones que se están estudiando, más allá de los actos institucionales que se irán perfilando, está editar un libro de la historia del pueblo, recuperar distintos símbolos y dar una partitura al himno de la patrona. “Notamos y sentimos el apoyo del pueblo que quiere que esta fecha sea significativa, es una reafirmación de nuestro presente, que es muy bueno, y para que nuestro futuro no sea de cien años, sino de muchos más; la suma de toda la participación reafirma nuestra identidad como pueblo”, ha destacado el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Diputació ha valorado la iniciativa porque “se enmarca dentro del objetivo de la Diputació de promover las señas de identidad”. Por eso, ha subrayado que “estudiaremos de qué manera podemos ser partícipes de esta celebración”.

Pla Obert d’Inversions

Entre los proyectos del Pla Obert d’Inversions en Fontanars dels Alforins, destacan los relativos al ciclo integral del agua como la renovación de las canalizaciones de fibrocemento y la mejora de la telelectura de la red, así como la implantación de un sistema domótico para las captaciones y los depósitos de agua potable.

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Otras actuaciones de envergadura son la mejora de la movilidad, pacificación del tráfico y renaturalización de una de las principales vías del municipio, la calle San Antoni, con una inversión de 366.360 euros, y la modernización de los parques y áreas de recreo del pueblo. Además, se han aprobado proyectos para implantar un sistema de control de acceso con pago automático a la piscina municipal, instalar calefacción y ventilación en el centro médico y adquirir autocompactadores para el almacenamiento de envases ligeros, papel y cartón procedentes de la recogida puerta a puerta. El primer edil de Fontanars ha puesto de relieve “la flexibilidad” del Pla Obert “para poder planificar”. Con este plan, Fontanars dels Alforins tiene asignados 987.498 euros, 122.798 más que con los planes de la legislatura anterior.