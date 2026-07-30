La Fúmiga agota las entradas para el concierto de la Fira de Xàtiva

La Fúmiga se despedirá a lo grande en Xàtiva. El concierto de la Fira d’Agost ha agotado las entradas a la venta y 7.000 personas vibrarán con el grupo de Alzira en su última actuación en municipios de la Costera. La Fúmiga actuará el próximo 15 de agosto en el campo municipal La Murta, junto a los grupos Naina y Romàntic Dimoni.

Cartel del concierto de la Nit Jove con La Fúmiga con la inscripción de entradas agotadas. / Ajuntament Xàtiva

Desde que se anunció la actuación de La Fúmiga en Xàtiva, la venta de entradas registró un ritmo acelerado, ante las expectativas de los seguidores y de las personas que desean ver por última vez al grupo de la Ribera, que se despide de los escenarios este 2026, después de trece años de trayectoria musical. Las últimas actuaciones serán en Barcelona, el 16 y 17 de octubre, y en València, 30 y 31 de octubre. Antes, Xàtiva tendrá el “privilegio” de acoger uno de los recitales de esta gira de despedida, y más de 7.000 personas están entre los “afortunados” de haber conseguido entrada para la cita de la Fira d’Agost. El evento festivo de Xàtiva ya albergó, en la cita de 2021, a La Fúmiga, que ofrecerá, así su segundo recital en Xàtiva.

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El concierto de La Fúmiga llegará el primer día grande de la fiesta setabense, que arrancará el viernes 14 de agosto con el acto de inauguración y el nombramiento oficial de la Reina de la Fira, Nadín Ferrando López, en el mismo espacio del campo de fútbol. El sábado es uno de los días más intensos de la Fira, con actos como la carrera de motos (LXXIII Trofeu de Velocitat Fira d'Agost), la inauguración de las exposiciones de pintura y fotografía, el Concurs de Tir i Arrossegament, mascletà, teatro en la Plaça de la Seu, el Festival Al Ras en el Jardí de la Pau. Por la noche, el escenario de La Murta acogerá el concierto de la Nit Jove, una actuación con grupos de música en valenciano, con un cartel liderado por La Fúmiga. El concierto comenzará a las 21 horas y las entradas se han vendido, de forma anticipada, por 15 euros.