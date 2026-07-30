El Genovés incorporará un tercer agente de la Policía Local e instalará 8 cámaras ante el repunte de robos

El Genovés incorporará un nuevo agente de la Policía Local, que se sumará a los dos de la plantilla actual, e instalará cámaras de videovigilancia en puntos clave del municipio ante el aumento de robos ocurridos en las últimas semanas en viviendas diseminadas y próximas al núcleo urbano. El alcalde del Genovés, Pablo Vilar, ha explicado que “se incorporará un agente para que sean tres en la plantilla y reforzar la vigilancia por las noches”. Sobre la instalación de cámaras, el primer edil ha señalado que se colocarán 8 en las entradas y salidas del pueblo, en puntos estratégicos y en las calles más transitadas, para mejorar la seguridad.

El alcalde del Genovés y representantes de las fuerzas de seguridad tras celebrar la Junta de Seguridad. / Ajuntament del Genovés

En las últimas dos semanas se han producido tres robos en casetas situadas en el diseminado de la localidad y en viviendas situadas en zonas que limitan con el núcleo urbano. Estos últimos robos se suman a otros cinco ocurridos meses atrás. “Han entrado en casas donde los propietarios estaban de vacaciones o estaban fuera, como si supieran que las viviendas iban a estar vacías, como si fuera una banda organizada que sabía donde tenía que actuar”, manifiesta el alcalde, quien indica que estos asaltos a viviendas se producen “después de otros cuatro o cinco que hubo en Fallas”. El alcalde afirma que con las medidas acordadas de aumento de la dotación policial y la instalación de cámaras persiguen “prevenir y mejorar la seguridad ciudadana”.

El Ayuntamiento del Genovés celebró este martes pasado una Junta de Seguridad para abordar la problemática del repunte de los robos en el municipio, así como el dispositivo de seguridad previsto para las próximas fiestas patronales, que se celebran entre el 31 de julio y el 8 de agosto.

Vilar afirma que la incorporación del tercer agente de la Policía Local está previsto “para finales de agosto y provendrá de la bolsa” que comparten los ayuntamientos. “De momento será de la bolsa y, más adelante, estudiaremos si convocamos la plaza”, manifestaba el primer edil, quien añadía que durante las próximas fiestas también “habrá refuerzo policial por el convenio que tenemos con otros ayuntamientos para colaborar y aportar policías de otros ayuntamientos”. La Guardia Civil, que participó en la Junta de Seguridad, también tiene previsto intensificar la vigilancia y los controles en la población durante los días festivos, según ha confirmado Vilar.

Ayuda provincial

Sobre las cámaras de vigilancia, el alcalde explica que “ya tenemos el estudio hecho y estamos a la espera de la inversión del plan de la Diputació, con el que destinaremos unos 23.500 euros para la colocación de 8 cámaras”, detalla.

El Ayuntamiento del Genovés, en colaboración con la Guardia Civil, ha lanzado a la ciudadanía una serie de recomendaciones y medidas de prevención “que pueden ayudar a evitar robos y otros incidentes”, exponen. Entre las medidas dirigidas al vecindario se encuentra la recomendación de que cierren las puertas con llave, que no dejen llaves en lugares previsibles, así como que estén atentos y avisen a la policía de cualquier situación sospechosa. También piden que si detectan que han entrado a robar en sus viviendas, “no entréis ni os enfrentéis a nadie. Alejaros y avisad inmediatamente a las fuerzas de seguridad”. Recomiendan que, ante una posible ocupación o entrada no autorizada en sus casas, “no intentéis recuperar la vivienda por la fuerza y seguid siempre las indicaciones de las autoridades”. El ayuntamiento ha compartido estas recomendaciones a través de sus perfiles en redes sociales, donde señala que “la seguridad es responsabilidad de todos. La prevención, la colaboración ciudadana y el aviso rápido ante cualquier situación sospechosa son fundamentales”.