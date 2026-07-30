Peligro abortado: controlan un incendio de vegetación en una zona forestal de Aielo de Malferit
El rápido y amplio despliegue de los servicios de emergencias ha permitido atajar el fuego en cuestión de hora y media
La rápida actuación de los servicios de emergencia ha permitido contener un incendio de vegetación originado a mediodía de este jueves en el término municipal de Aielo de Malferit, en una zona forestal donde el peligro de propagación del fuego era mayúsculo.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha recibido el aviso del incendio a las 11.32 horas. Se han movilizado seis unidades terrestres y una autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, además de dos dotaciones del parque de bomberos de Ontinyent, un coordinador forestal y un técnico forestal del Consorcio Provincial.
Los bomberos han atajado el avance del fuego rápidamente. Al filo de las 13 horas, Emergencias ha informado de que el incendio de vegetación se encontraba controlado.
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