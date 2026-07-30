Retiran tres farolas de la recién remodelada plaza de la Concepció de Ontinyent tras caer una con la instalación de la iluminación festiva

El Ayuntamiento de Ontinyent ha retirado tres farolas de la recién remodelada plaza de la Concepció por precaución después de que el pasado sábado de magrugada uno de estos elementos cediera de su cimentación y quedara semivolcado al no aguantar la carga de los nuevos arcos festivos de la localidad a los que servía de soporte.

El episodio ha evidenciado que los anclajes de esta farola no fueron suficientes para soportar el peso de las estructuras de iluminación. De ahí que el consistorio haya decidido retirar las otras grandes farolas de la plaza con el objetivo de revisar su cimentación y sus anclajes por razones de seguridad. Fuentes municipales recalcan que las estructuras no se retiran porque se haya detectado ningún problema, sino por ser precavidos y evitar males mayores con tal de garantizar la seguridad en el enclave.

Como publicó este diario, el PP de Ontinyent pidió el sábado al equipo de gobierno una revisión "técnica y exhaustiva" todas las farolas de la plaza de la Concepció tras el desplome de uno de los arcos festivos colocados sobre la farola que cedió, que tuvo que ser retirada por los bomberos. Desde el Grupo Popular calificaron lo sucedido de "muy preocupante", especialmente por tratarse de una plaza recientemente remodelada tras unas obras que han acumulado numerosos retrasos e incidencias durante su ejecución. Además, las imágenes difundidas tras el incidente mostraban, aparentemente, un estado muy deficiente en la instalación de la farola afectada, lo que, a juicio del PP, obligaba "a actuar con la máxima prudencia y a comprobar de inmediato si el resto de elementos presentan las mismas condiciones".

El PSPV pide explicaciones

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha anunciado que va a exigir "explicaciones y responsabilidades" al gobierno municipal después de que una de las estructuras instaladas en la plaza de la Concepción se desplomara durante la madrugada del sábado y tuviera que ser retirada por los Bomberos. Posteriormente, el Ayuntamiento procedió también al desmontaje preventivo de otras dos estructuras por motivos de seguridad, una decisión que, a juicio del PSPV, confirma que no se trata de un incidente menor y que obliga a aclarar qué ha fallado en una de las principales obras ejecutadas durante el actual mandato.

Para los socialistas, "este episodio es la consecuencia de una forma de gobernar basada en la improvisación, la propaganda y la falta de planificación, donde con demasiada frecuencia se prioriza la foto de la inauguración antes que la calidad de las obras y las garantías para la ciudadanía". Consideran que la caída de una estructura permanente en una plaza recién remodelada "no es una casualidad, sino un síntoma más del desastre en la gestión del gobierno municipal".

El portavoz socialista, José Antonio Martínez, ha afirmado que "cuando una estructura cede en una obra recién inaugurada, el problema ya no es únicamente técnico; también es político. Alguien tiene que explicar qué ha ocurrido, quién dio el visto bueno a esta actuación y quién asumirá las responsabilidades si se confirma que hubo errores en el proyecto, en la ejecución o en la supervisión de la obra".

Desde el PSPV recuerdan que la remodelación de la plaza de la Concepción ha estado rodeada de polémica desde sus inicios. A los retrasos acumulados, la eliminación de plazas de aparcamiento y las distintas incidencias surgidas durante la ejecución, afirman, ahora se suma un episodio que pone en cuestión la calidad de una actuación sufragada con dinero público.

"Hace meses que advertimos de que la plaza de la Concepción se estaba convirtiendo en un proyecto más preocupado por la propaganda que por hacer una obra bien ejecutada. Hoy vemos las consecuencias de esa forma de gestionar: una estructura desplomada, otras dos retiradas por precaución y muchas preguntas sin respuesta", ha señalado Martínez.

Los socialistas consideran especialmente preocupante que los problemas afecten a unas estructuras concebidas para permanecer de forma permanente en la plaza y destinadas a soportar elementos de iluminación festiva. Por ello, el Grupo Municipal Socialista formulará en el próximo Pleno una batería de preguntas para esclarecer todas las circunstancias que rodean esta actuación.

En concreto, el PSPV preguntará si las obras habían sido formalmente recepcionadas por el Ayuntamiento y en qué fecha se firmó el acta de recepción. En caso de que la recepción todavía no se hubiera producido, solicitará conocer bajo qué autorización, con qué informe técnico y bajo la responsabilidad de quién se abrió la plaza al uso público y se instalaron estas estructuras.

Asimismo, reclamará conocer si las estructuras y su cimentación formaban parte del proyecto inicial, de una modificación posterior o de un contrato diferente, y si la cimentación ejecutada se correspondía con la prevista en la documentación técnica en cuanto a dimensiones, profundidad, materiales, anclajes y capacidad de carga.

"Queremos saber quién diseñó esta solución, quién la ejecutó, quién la supervisó y quién certificó que reunía todas las garantías de seguridad. Pero también queremos saber quién pagará ahora la retirada, la reparación y la reposición de estas estructuras, porque los errores de gestión no pueden volver a salir del bolsillo de los vecinos y vecinas de Ontinyent", ha remarcado Martínez.

El PSPV también preguntará si se ha encargado un informe técnico que determine las causas exactas del incidente, si se ha ordenado revisar el resto de farolas, anclajes, mobiliario y estructuras de la plaza y si el Ayuntamiento exigirá responsabilidades a la empresa constructora, a la dirección facultativa, a la empresa redactora del proyecto o a quien resulte responsable.

Finalmente, los socialistas solicitarán acceso al acta de recepción de la obra, al proyecto, a la memoria técnica, a las certificaciones de obra, a los informes de la dirección facultativa y a toda la documentación elaborada tras el incidente.

"Lo sucedido en la plaza de la Concepción no puede despacharse como un hecho aislado. Es un nuevo ejemplo de una forma de gestionar caracterizada por la improvisación, la falta de planificación y la propaganda permanente. Ontinyent merece un gobierno que inaugure las obras cuando realmente están terminadas y garantizadas, no cuando conviene hacerse la foto. Exigimos transparencia, responsabilidades y que los errores no los vuelvan a pagar los ciudadanos", ha concluido José Antonio Martínez.